今（18）日出席活動時，曾沛慈（左）受訪時幽自己一默的說，很怕與卡通人物「撞頭」；感情狀況一直是外界焦點的李毓芬，受訪時則是避談緋聞。（圖／記者陳明安攝 , 2017.08.18）

今（18）日知名運動品牌在信義區舉辦盛大的活動，現場不僅有吸睛的巨型立體爆米花、復古售票亭等，更有超強走秀「藍地毯」，現場眾星雲集，除了凱渥、伊林名模外，許多明星也都紛紛出席站台，如李毓芬、曾沛慈、黃鴻升、蔡凡熙、張軒睿等， 引起現場的粉絲尖叫聲連連。

現場的焦點除了圍繞在運動品牌上，因為正值七夕前夕，所以每位藝人幾乎都逃不了被問及七夕怎麼過的問題，「小鮮肉」蔡凡熙笑著回應：「在家休息啊！看別人放閃很累。」也提到他喜歡運動的女生，希望能跟未來的女友一起游泳。「小鬼」黃鴻升則表示，七夕他會在馬來西亞拍戲。

蔡凡熙提到喜歡運動的女生，以後想跟女友一起游泳。（圖／記者陳明安攝，2017.08.18）

黃鴻升說七夕會在國外拍戲。（圖／記者陳明安攝，2017.08.18）

而曾沛慈身穿白色長、寬版上衣，頭髮則是大旁分的現身會場，便使出可愛三連拍，讓鎂光燈閃不停，接受採訪時她還打趣的說，「你們看我今天的頭髮，我真的很怕跟花輪『撞頭』。」至於七夕會怎麼過，她笑說，沒有情人，還相約要與大家一起過。

曾沛慈幽默表示，今天的髮型很怕跟花輪「撞頭」。（圖／記者陳明安攝，2017.08.18）

壓軸登場的是李毓芬，一出場所有人的焦點都圍繞在緋聞上，記者問道，七夕會怎麼慶祝，她淡然地表示當天要拍戲。只要一談到感情問題，她都巧妙的用其他話題帶開，像是被問到看電影時會不會跟身旁的「好朋友」十指緊扣等，李毓芬立即接話說，「看電影也要很時尚！」

李毓芬被問到感情問題，立刻轉移話題。（圖／記者陳明安攝，2017.08.18）