



在2013年曾獲華人星光大道2總決賽冠軍的優質情歌王子林欣甫，歷經四年沉潛，因緣際會獲得凱渥時尚教父洪偉明的賞識欽點、近日數位發行全新專輯&"克隆太陽"，金（18日)舉辦發片記者會，恩師洪偉明特別蒞臨現場為林欣甫站台，還特別帶了一個特別的禮物—金色麥克風要送給林欣甫，祝福他專輯銷售及人氣如金色麥克風般金光閃閃，發片成功！對於林欣甫寄予厚望的洪偉明老師表示，｢欣甫的歌聲穿透人心！我記得我跟欣甫第一次碰面，是透過model介紹，然後就約去KTV唱歌，聽他唱完”洋蔥”整個很感動，有一鳴驚人的感覺！因為之前其實很多唱片公司有打給我，問我有沒有好看、又會唱歌的model可以介紹，但後來認識了欣甫，我就決定投入我的”第一次”！」問洪偉明老師對於林欣甫的期望？他表示，｢就是做一個super star！What else！」

此外，凱渥旗下兩大國際名模邱馨慧及廖奕琁以師姐身分為林欣甫站台，兩人特別送上象徵”太陽”的向日葵及太陽餅代表祝福，除了禮物相互輝映，更自動報名要爭當林欣甫下支MV的女主角，可說給林欣甫十足的面子！林欣甫表示，｢很感謝兩位師姊來站台，能找到國際時尚MODEL當我MV女主角，感覺受寵若驚，而且感覺榮幸！」問目前單身的林欣甫喜歡甚麼樣類型的女生？他表示，｢我喜歡個性一點的女生，短髮、活潑型會比較有眼緣，像廣末涼子那一型的會比較容易有好感。」而聊到交女友，曾經談過一次戀愛的林欣甫表示目前不急著談戀愛甚至結婚，想好好衝刺工作，他笑說，｢因為我是那種交女友就想好好照顧他，結婚就想給另一半好生活的人。但我目前也沒很多存款，在事業上也才剛起步，所以想好好工作再說！」問林欣甫說公司有給”禁愛令”嗎？他笑說，｢當然沒有！公司反而多鼓勵我談戀愛，這樣唱情歌會更有FU！」

事實上，有著小狗無辜眼、加上體格壯碩，讓林欣甫不僅獲得女歌迷喜愛，也頗得男同志的眼緣；自發片以來，有不少男粉絲在臉書專業上留言示愛；林欣甫笑說，｢這群粉絲其實都很可愛，都會幫我加油打氣！可能我的長相身材關係，有男同志粉絲會注意到我，事實上我身邊也有蠻多的GAY的朋友，他們都說第一次看到我”雷達”會一直響，但實際上跟我交朋友後，就會發現我不是！但我喜歡跟他們聊天﹐加入他們的話題，他們都很優秀，也超會唱歌！很開心他們喜歡我，謝謝他們！」

林欣甫自發片以來除了好聲音被許多歌迷網友討論稱讚之外，MV中的好身材也是大家熱議的話題；事實上容易發胖的林欣甫，為了控制體重，常常每天只吃一餐，他表示，｢像是最近發片宣傳期，我就幾乎每個禮拜有五天只吃一餐，用”挨餓禁食”法來控制體重，然後再搭配運動。不然沒辦法，我是那種喝水都會胖的人！」他還笑說，｢每天吃一餐雖然不健康，但對我來說除了可以減肥保持體重，還可以省錢！所以雖然我來台北三年訓練雖然沒有甚麼收入，但這樣子也省下不少飯錢，所以基本上沒有花光老本，目前還是有維持一點存款。但還是要跟大家說，減肥還是健康最重要！」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』