



七夕情人節前，「小樂」吳思賢今日化身白馬王子，出席知名酒廠活動情人節特別活動，小樂親自介紹期間限定「巧克力派對、小熊森林」高粱酒調酒及高粱酒生巧克力，邀請大家來體驗特製七夕高粱酒產品，他也在現場親餵幸運粉絲七夕特調，讓現場粉絲尖叫不已，陷入浪漫微醺！



「小樂」吳思賢繼去年發行迷你專輯「捉迷藏」後，就一直投入戲劇的拍攝，現階段的他正忙於新專輯的籌備，預計9月份將再接拍新戲。他說，因為要保養喉嚨，所以平常喝不多，但跟朋友出去或慶祝就會小酌，他認為如果喝酒適量，微醺其實會讓自己很開心，心情也會放輕鬆。最常一起小酌的好朋友就是「三兄弟」李玉璽、周興哲、陳彥允。四人經常會到彼此家串門子，小酌一杯聊近況談心事，小樂自認酒量是兄弟中最差的，但依他的觀察，周興哲與李玉璽酒量最好，只是李玉璽酒精起的慢，有時候突然來了，整個人就會呈現昏睡狀態。



活動現場來了不少支持的粉絲，有不少是輕熟姊姊，被問到是否接受姊弟戀？小樂笑答：「我當然可以啊。」雖然大方表示接受姊弟戀，但小樂又笑著補充：「對方年紀盡量不要大過他媽媽就好。」他還反虧自己回的「不正經」。提前與粉絲過情人節，現場也很溫柔餵粉絲喝「七夕限定調酒」，但小樂說，小時候才會做出比較浪漫不切實際的事情，例如送女友99朵玫瑰花，然後將禮物藏在裡面，讓女友自己找。而他印象最深刻的情人節是小時候陪著當時單身的姊姊逛街，當年還未有戀愛經驗的他，從姊姊那裏獲得很多巧克力讓他覺得很開心，只是小時候綽號「小肥仔」的他，原本體脂肪就過高，加上狂吃巧克力，後來還因為過胖問題被老師盯上，一直督促他要減肥。



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