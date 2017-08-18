小樂吳思賢自認酒量差 爆李玉璽酒量雖好但醉了就昏睡Wow!NEWS新聞網 (2017-08-18 19:11)
七夕情人節前，「小樂」吳思賢今日化身白馬王子，出席知名酒廠活動情人節特別活動，小樂親自介紹期間限定「巧克力派對、小熊森林」高粱酒調酒及高粱酒生巧克力，邀請大家來體驗特製七夕高粱酒產品，他也在現場親餵幸運粉絲七夕特調，讓現場粉絲尖叫不已，陷入浪漫微醺！
「小樂」吳思賢繼去年發行迷你專輯「捉迷藏」後，就一直投入戲劇的拍攝，現階段的他正忙於新專輯的籌備，預計9月份將再接拍新戲。他說，因為要保養喉嚨，所以平常喝不多，但跟朋友出去或慶祝就會小酌，他認為如果喝酒適量，微醺其實會讓自己很開心，心情也會放輕鬆。最常一起小酌的好朋友就是「三兄弟」李玉璽、周興哲、陳彥允。四人經常會到彼此家串門子，小酌一杯聊近況談心事，小樂自認酒量是兄弟中最差的，但依他的觀察，周興哲與李玉璽酒量最好，只是李玉璽酒精起的慢，有時候突然來了，整個人就會呈現昏睡狀態。
活動現場來了不少支持的粉絲，有不少是輕熟姊姊，被問到是否接受姊弟戀？小樂笑答：「我當然可以啊。」雖然大方表示接受姊弟戀，但小樂又笑著補充：「對方年紀盡量不要大過他媽媽就好。」他還反虧自己回的「不正經」。提前與粉絲過情人節，現場也很溫柔餵粉絲喝「七夕限定調酒」，但小樂說，小時候才會做出比較浪漫不切實際的事情，例如送女友99朵玫瑰花，然後將禮物藏在裡面，讓女友自己找。而他印象最深刻的情人節是小時候陪著當時單身的姊姊逛街，當年還未有戀愛經驗的他，從姊姊那裏獲得很多巧克力讓他覺得很開心，只是小時候綽號「小肥仔」的他，原本體脂肪就過高，加上狂吃巧克力，後來還因為過胖問題被老師盯上，一直督促他要減肥。
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【預購American Eagle】2016男時尚雙叉扣黑咖啡色帆布皮帶-
- 【HOME MALL-維克皮製】單人3.5尺床底(3色)
- 【夢工場】儂本多情天絲兩用被床包組-雙人
- 【adidas】D ROSE 773 V(玫瑰輕量避震籃球鞋/B49720)
- HushPuppies 防潑水優雅紳士綁帶式皮鞋-黑(方楦)
- 【Aprica愛普力卡】可攜帶式嬰兒床(COCONEL Air Plus 松露
- COACH 馬車壓印荔枝皮三折長夾(附支票夾)(玫瑰紅)F56488
- 【美國 Coleman】300x300派對遮陽帳篷.炊事帳.客廳帳.天幕
- 【ABOSS】威爾斯餐椅-2入裝
- 【EDWIN】迦績快乾窄管直筒褲-男(酵洗藍)
「千年一遇美少女」發福遭譏 粉絲崩潰：回不去了【NOWnews今日新聞】
葉華全裸寫真遭起底 再爆差點被知名導演性侵【NOWnews今日新聞】
圖【NOWnews今日新聞】
生命桃花源 蕉農之子行醫生涯【中廣新聞網】
昌珉、始源退伍啦！粉絲不聽話仍聚集迎接【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》