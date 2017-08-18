【新北IG打卡夯景點】北海岸秘境「金山神秘海岸」滔客 (2017-08-18 18:04)
北海岸的金山因為離台北不遠是許多人假日喜歡去走走的地方，但說到金山，大多數的人都想到的都是老街與鴨肉，其實金山有個絕美秘境「神祕海岸」，走在神秘海岸上眼前是壯闊海景與特殊的海蝕地形，走到最後還可以近距離欣賞金山的地標 - 燭台雙嶼喔！
▲ 美麗的金山神秘海岸（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）
金山神秘海岸位於水尾漁港與獅頭山公園下方之間的海岸，過去戒嚴時期這裡的海岸線屬於軍事管制區，一般遊客不能任意靠近，金山神秘海岸成為鮮少人知的秘境。近年來，越來越多人造訪神秘海岸，一張張美麗的照片在IG與FB上流傳，現在的神秘海岸已經不再神秘，變成假日人潮滿滿的夯景點。
如何前往
前往神秘海岸有兩條路線，一條是從金山的水尾漁港進入，另一條從獅頭山公園的中正亭往下走。如果腳力好的話，可以從水尾漁港進入神秘海岸，之後沿著階梯上到獅頭山公園，再從獅頭山公園走回水尾漁港，完成一個O型路線。但如果只想要輕鬆散步，欣賞神秘海岸的美麗，建議從水尾漁港進入走到獅頭山公園下方，欣賞燭台雙嶼後，沿原路折返，這也是大多數人選擇的路線。
▲ 金山水尾漁港（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）
進入神秘海岸的入口就位於水尾漁港最後方的防波堤旁的樓梯，這裡有一個平台，上到平台後再從另一邊下去一直往前走就是神秘海岸。
▲ 通往金山神秘海岸的入口（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）
下平台走一小段路前方是個岩壁，此時要從岩壁旁的小洞進入。這個小洞被稱為一線天，走出一線天後就可以看到整個神秘海岸。因為一線天一次只能容納一個人的寬度，所以假日人潮眾多時要耐心排隊通過。
▲ 一線天（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）
美麗的神秘海岸
這裡的海岸是海蝕礁岩地形，沿途可以近距離欣賞到豆腐岩、蜂巢岩、海蝕溝、海崖等地形，岩石上面都有美麗的紋理，讓人不由得讚嘆大自然的鬼斧神工。如果是4、5月左右造訪，還可以看到綠石漕。因為是走在礁岩上，海就在旁邊，所以行走時一定要特別注意安全，每走一步都要很小心。
▲出一線天後即可看到金山神秘海岸的全貌（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）
▲ 各種海蝕地形（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）
近距離欣賞燭台雙嶼
沿著神秘海岸走到最後，即來到獅頭山公園的下方，在這裡可以近距離欣賞美麗的燭台雙嶼。往另一邊看去，是野柳半島，甚至可以遠眺基隆嶼。坐在這裡的大石頭上休息，欣賞眼前美景，讓人身心都放鬆。休息完後，建議可以沿著往獅頭山公園的階梯往上爬一小段，從高處俯瞰神秘海岸與燭台雙嶼之美。
▲ 燭台雙嶼就在眼前（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）
▲ 遠眺野柳半島與基隆嶼（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）
金山神秘海岸現在已不再神秘，變成人人都可以造訪的美麗景點，尤其金山距離台北不遠，很適合假日來這輕鬆遊。建議可以中午到金山逛老街吃鴨肉，下午安排到金山神秘海岸走走，美食與美景一次滿足。
更多精采文章請見滔客：http://talk.tw/
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雅頓 晚霜．naruko 晚霜．aqmw 晚霜．Arden 晚霜．歐蕾 OLAY 多元修護晚霜．KOSE 晚霜．倩碧 晚霜．LANCOME 晚霜．BONANZA 晚霜．Dior 晚霜 5ml．露得清 晚霜．MyLady 晚霜．鑽石 晚霜．Webner 晚霜．OLAY 晚霜．保濕晚霜．雅詩蘭黛 晚霜．蘭蔻 晚霜．PARiS 晚霜．花蜜 晚霜．歐蕾多元修護晚霜．香奈兒 晚霜．晚霜 50ml．青春晚霜．LANEIGE 晚霜．旁氏 晚霜．CLINIQUE 晚霜．晚霜．BIOTHERM 晚霜．aqi 晚霜
- FOSSIL 三眼計時不鏽鋼錶帶腕錶-灰/44mm
- 送快煮壺【Bd冰點】5-7坪右吹式窗型冷氣FW-42CS2R(送基本安
- EDIFICE 世界地圖錶盤設計俐落帥氣皮帶腕錶(EFR-303L-1A)黑
- IMPACT X HELLO KITTY 聯名成長型護脊書包-紫 IMKT007LP
- LICORNE 恩萃 Entree 品味時光印刻陶瓷腕錶-藍/43mm
- 【ABOSS】傑夫餐椅-2入裝
- 【寶島手路菜】純煉滴雞精 2盒(60ml/包 10包/盒 2盒共20包
- 【美國康寧 CORELLE】春之韻900ml拉麵碗-4入組
- 【arena 日本製 今夏新款 限量】女士 連身三角 低衩 保守
- LICORNE 恩萃 Entree 時尚愛戀淑女手錶-粉紅/32mm
魔幻森林意境超好拍 台南六大唯美系景點【MOOK景點家】
一起看世大運開幕式 戶外轉播為台灣加油【MOOK景點家】
2017桃園地景藝術節 15大必拍亮點搶先看【MOOK景點家】
讓親子可以玩水消暑 鹿港親水設施正式啓用【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》