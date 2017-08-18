北海岸的金山因為離台北不遠是許多人假日喜歡去走走的地方，但說到金山，大多數的人都想到的都是老街與鴨肉，其實金山有個絕美秘境「神祕海岸」，走在神秘海岸上眼前是壯闊海景與特殊的海蝕地形，走到最後還可以近距離欣賞金山的地標 - 燭台雙嶼喔！





▲ 美麗的金山神秘海岸（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）





金山神秘海岸位於水尾漁港與獅頭山公園下方之間的海岸，過去戒嚴時期這裡的海岸線屬於軍事管制區，一般遊客不能任意靠近，金山神秘海岸成為鮮少人知的秘境。近年來，越來越多人造訪神秘海岸，一張張美麗的照片在IG與FB上流傳，現在的神秘海岸已經不再神秘，變成假日人潮滿滿的夯景點。





如何前往





前往神秘海岸有兩條路線，一條是從金山的水尾漁港進入，另一條從獅頭山公園的中正亭往下走。如果腳力好的話，可以從水尾漁港進入神秘海岸，之後沿著階梯上到獅頭山公園，再從獅頭山公園走回水尾漁港，完成一個O型路線。但如果只想要輕鬆散步，欣賞神秘海岸的美麗，建議從水尾漁港進入走到獅頭山公園下方，欣賞燭台雙嶼後，沿原路折返，這也是大多數人選擇的路線。









▲ 金山水尾漁港（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）





進入神秘海岸的入口就位於水尾漁港最後方的防波堤旁的樓梯，這裡有一個平台，上到平台後再從另一邊下去一直往前走就是神秘海岸。









▲ 通往金山神秘海岸的入口（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）





下平台走一小段路前方是個岩壁，此時要從岩壁旁的小洞進入。這個小洞被稱為一線天，走出一線天後就可以看到整個神秘海岸。因為一線天一次只能容納一個人的寬度，所以假日人潮眾多時要耐心排隊通過。









▲ 一線天（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）





美麗的神秘海岸





這裡的海岸是海蝕礁岩地形，沿途可以近距離欣賞到豆腐岩、蜂巢岩、海蝕溝、海崖等地形，岩石上面都有美麗的紋理，讓人不由得讚嘆大自然的鬼斧神工。如果是4、5月左右造訪，還可以看到綠石漕。因為是走在礁岩上，海就在旁邊，所以行走時一定要特別注意安全，每走一步都要很小心。









▲出一線天後即可看到金山神秘海岸的全貌（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）









▲ 各種海蝕地形（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）





近距離欣賞燭台雙嶼





沿著神秘海岸走到最後，即來到獅頭山公園的下方，在這裡可以近距離欣賞美麗的燭台雙嶼。往另一邊看去，是野柳半島，甚至可以遠眺基隆嶼。坐在這裡的大石頭上休息，欣賞眼前美景，讓人身心都放鬆。休息完後，建議可以沿著往獅頭山公園的階梯往上爬一小段，從高處俯瞰神秘海岸與燭台雙嶼之美。









▲ 燭台雙嶼就在眼前（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）









▲ 遠眺野柳半島與基隆嶼（攝影：「涵的足跡~走遍天涯」小涵）





金山神秘海岸現在已不再神秘，變成人人都可以造訪的美麗景點，尤其金山距離台北不遠，很適合假日來這輕鬆遊。建議可以中午到金山逛老街吃鴨肉，下午安排到金山神秘海岸走走，美食與美景一次滿足。



