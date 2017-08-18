炎熱的夏日想要戶外踏青，卻又不想要跑太遠；假日想要睡到自然醒悠閒的吃個早午餐，輕鬆閒晃到下午再出發；想要全家大小都能夠一起，路程不想太艱難。位於唭哩岸捷運站與奇岩捷運站附近的軍艦岩，可以幫助旅人們輕鬆滿足上述三個願望。









▲軍艦岩親山步道入口（攝影：職業觀光客Lisa）









▲軍艦岩親山階梯步道（攝影：職業觀光客Lisa）



軍艦岩親山步道

通往軍艦岩的道路呈現放射狀，四周有多條道路都可以走上軍艦岩。軍艦岩親山步道沿途皆有階梯，原始地形為砂岩，石梯搭上砂岩讓旅人們可以輕鬆征服。每個旅人還能夠依照自身的狀況，決定這趟路途的長短。

行程建議

經典行程：唭哩岸捷運站->陽明大學->軍艦岩親山步道->軍艦岩->照明禪寺->丹鳳岩->奇岩站（註一）。

如果是騎車或開車的旅人，不想要走太遠。陽明大學有提供停車的服務（註二），直接從陽明大學裡的軍艦岩親山步道入口出發再折返即可。

註一： 唭哩岸捷運站，步行進入陽明大學校區，行走至校區後方，約40分鐘即可到達登山口。 奇岩捷運站，步行往公館路方向，約30分鐘即可到達陳濟堂將軍墓舊址登山口。

註二：汽車30元/時，機車30元/次，收費資訊若有變動以陽明大學公告為主。









▲軍艦岩（攝影：職業觀光客Lisa）





軍艦岩





登上軍艦岩之後的旅人們，通常第一件事情就是站在軍艦岩上吹風並且眺望台北市的景色，接著找個舒服的位子席地而坐，聊天、休息、拍照，享受在上頭的時光，不少人也會專程登上軍艦岩看夕陽或著是觀賞夜景（註）。





註：軍艦岩親山步道沿途沒有路燈，若是想看夜景的旅人，記得帶上手電筒。









▲從軍艦岩上眺望台北（攝影：職業觀光客Lisa）





如果旅人們想排整天的行程，建議可以先逛逛北投，接近黃昏的時候再前往軍艦岩看夕陽。沿著軍艦岩親山步道方便又簡易就能登上軍艦岩，無論是騎車、開車或是使用大眾運輸的旅人都很適合。還沒想到週末假日要去哪邊走走踏青嗎？那就走一趟軍艦岩吧！



