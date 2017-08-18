配合世大運 偵爆犬進駐桃機加強維安中央社 (2017-08-18 20:50)
2017台北世界大學運動會19日將開幕，各國選手及賽會人員抵台，桃園國際機場也強化國門安全，保三總隊12 隻偵爆犬進駐支援。（桃園機場公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年8月18日
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