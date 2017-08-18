文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



來到韓國，除了去大肆搜刮一番彩妝品還有品嚐各式韓國道地料理外，要是沒去汗蒸幕，這趟旅程好像就不是那麼完整！只是韓國當地這麼多汗蒸幕，到底要怎麼選擇呢？景點家整理了五家汗蒸幕各自的特色，讓你更好做決定！

大家前來韓國都會體驗汗蒸幕放鬆心情（圖／kkday）

大家前來韓國都會體驗汗蒸幕放鬆心情（圖／kkday）

1.龍山汗蒸幕

龍山汗蒸幕是首爾最大的汗蒸幕，它可不是一般單純的汗蒸幕，整棟有6層樓，分別有汗蒸幕、SPA、高爾夫、KTV、電影院，甚至還可以體驗冬季戀歌的散步之路。有許多韓劇或是綜藝節都有來這邊取景，幸運的話搞不好還能遇到韓國明星，一睹他們的風采呢！

龍山汗蒸幕入口也別有風味（圖／龍山汗蒸幕）

龍山汗蒸幕入口也別有風味（圖／龍山汗蒸幕）

龍山汗蒸幕有多種跳脫傳統的蒸氣房（圖／龍山汗蒸幕）

龍山汗蒸幕有多種跳脫傳統的蒸氣房（圖／龍山汗蒸幕）

【Info】

龍山汗蒸幕

地址：서울특별시 용산구 한강대로21나길 40



2.首爾LK汗蒸幕

鄰近明洞及東大門的LK汗蒸幕，比起其他在明洞附近的汗蒸幕大了許多，兩層樓的規模，乾淨明亮。集結汗蒸、SPA、溫泉的LK汗蒸幕，內有三種不同功效的汗蒸幕包括麥飯石、黄土、火汗，溫度從低到高。溫泉也有人參、茉莉、红酒三種口味，還能在此體驗到傳統的細辛文化，紓解逛街的疲勞又能養顏美容！

首爾LK汗蒸幕擁有兩層樓的規模，乾淨明亮（圖／kkday）

首爾LK汗蒸幕擁有兩層樓的規模，乾淨明亮（圖／kkday）

提供不同口味的溫泉泡澡（圖／kkday）

提供不同口味的溫泉泡澡（圖／kkday）

【Info】

首爾LK汗蒸幕

地址：서울특별시 중구 을지로3가 259-1 중앙데코플라자 지하1、2층



3.首爾明洞黃金湯桑拿

明洞黃金湯集結了汗蒸幕、泡澡、按摩和美容護膚，根據不同的需求，提供四種套餐給大家選擇，一次就讓旅客體驗到放鬆身體及保養皮膚。明洞黃金湯裡最特別的還有特殊的巧克力、海藻、珍珠面膜，讓大家敷完後皮膚更加緊緻！

特殊的海藻面膜讓皮膚感受到緊緻呵護（圖／kkday）

特殊的海藻面膜讓皮膚感受到緊緻呵護（圖／kkday）

【Info】

首爾明洞黃金湯桑拿

地址：서울특별시중구명동10길19-27



4.首爾森林韓方樂園汗蒸幕

首爾森林韓方樂園汗蒸幕位於首爾市中心，不僅交通方便，還能體驗別家汗蒸幕都找不到的野外炭窯！保留了古早天然橡樹木柴生火供熱而成的蒸房，木炭窯和三溫暖是這間汗蒸幕的特色。除了桑拿浴外，還有全身精油按摩、香波浴、經絡按摩等套餐供你選擇，快來為自己安排一段身心靈放鬆的SPA之旅吧！

首爾南方森林汗蒸幕休息大廳（圖／kkday）

首爾南方森林汗蒸幕休息大廳（圖／kkday）

以獨特傳統窯烤方式生火供熱蒸房（圖／kkday）

以獨特傳統窯烤方式生火供熱蒸房（圖／kkday）

【Info】

首爾森林韓方樂園汗蒸幕

地址：서울특별시 서대문구 봉원동 51



下次來首爾也來體驗一下最道地的汗蒸幕和桑拿吧，不僅有諸多的功能也可以達到舒緩放鬆的效果，逝去韓國不可錯過的行程之一。





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