花仙子天空走廊 竹崎五大景點鐵道之旅MOOK景點家 (2017-08-18 18:00)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
嘉義自然景觀資源豐富，除了東石鄉14公里的美麗海岸線，及阿里山的世界美景，竹崎鄉也有令人驚豔的文化與自然之美。竹崎鄉有家喻戶曉的奮起湖便當，百年歷史的阿里山森林鐵路，有3分之2也在境內，沿途林相豐富、變化萬千。以下推選竹崎鄉西部的鐵道景點五選，包括綠意盎然的山林及歷史文化景觀。
竹崎公園 (圖／嘉義縣政府)
1. 竹崎公園 – 花仙子步道／天空走廊
位在竹崎公園內的花仙子步道與天空走廊，建造於樹林之中，期間沒有砍掉任何一棵樹，完全落實環保與綠化。步道走廊是由網子構成，可以站在上面俯瞰寬廣的山林之美。
竹崎公園花仙子步道 (圖／oriental5027)
2. 竹崎車站
竹崎車站是阿里山鐵路平地線和山地線的分界，山地線是以28公噸蒸汽火車行駛，平地線則是18噸蒸汽火車，景色十分新奇。
竹崎車站 (圖／嘉義縣政府)
竹崎車站約建於1906年仍保留日治時代的檜木建築，具有濃濃的日本建築風味，是阿里山森林鐵路沿線中，保存最為完整的，是相當難得的建築。
竹崎車站月台 (圖／嘉義縣政府)
3. 牛稠溪橋
牛稠溪橋位在竹崎車站與樟腦寮車站之間一跨河單線鐵路橋梁，採鋼構花樑橋形式。該橋建於1907年，由於地理位置等因素，是相當重要的鐵路設施及鐵道名景。
阿里山森林鐵路牛稠溪橋 (圖／Wikipedia)
4. 鹿麻產車站
鹿麻產車站是座大阪式建築的百年檜木車站，和風洋溢、古韻十足。所在的村落曾經人潮聚集、商業活動鼎盛，自阿里山公路開通後風光不再，但日式車站建築，依舊吸引遊客造訪，更是拍婚紗照的熱門景點。
鹿麻產車站 (圖／嘉義縣政府)
5. 鹿滿菸樓
鹿滿菸樓 (圖／嘉義縣政府)
大阪式木造建築的鹿滿菸樓，仍保留著屋頂上方的散熱排濕天窗、烤菸室和竹編泥牆。古色古香的建築內，展示著菸葉產製流程，與述說著鹿滿村的菸草歷史。
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15779
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