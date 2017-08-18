陸身分證掛失後還能用 一張賣約2千5中央社 (2017-08-18 20:12)
（中央社台北18日電）「賣身分證」是違法行為，但在中國大陸成了一門生意。陸媒報導，已經掛失的身分證還是能夠用來買車票和訂房，一張在網路上售價人民幣550元（新台幣2475元）。
法制晚報報導，透過大陸社群網站微信上的電商平台「微商」，就可以買到身分證。買家可以挑一個與自己年齡相仿、相貌相似的遺失身分證，然後用它來買車票和訂房。
這類身分證多是某些人遺失後，透過不同管道被低價收購再高價賣出，單張身分證售價550元。
如果是做一張假的身分證，可以放上買家照片，但這個證因為不帶磁卡功能，只能用於飯店訂房，不能坐火車和開銀行卡。
報導說，從網路上接觸的違法賣家來看，這些販售的身分證有1943年出生的老人，也有2000年以後出生的年輕人，大多則是1960年代到1980年代出生的人。
報導引述中國政法大學教授符啟林說，大陸的「二代身分證」存在一定漏洞，在飯店、網吧等場所登記身分證資料時，只能讀取性別與出生年月等基本資訊，但看不到身分證遺失或補辦資訊。1060818
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