記者莊漢昌／台南報導

台南市政府《我在台南》粉絲團在今年暑假結合在地青年團體 — TEDxTainan 辦理「七逃囝仔」系列活動，邀請民眾透過文化結合遊戲方式讓更多喜愛台南的朋友可以進一步認識台南一起成為「台南知識王」。

「七逃囝仔」系列活動將於8月19日開跑，一直持續至9月20日止。當中共規劃「七逃台南」與「知識王」兩項活動，並準備在25個台南知名觀光景點等著民眾拍照、探索其中包含林百貨、孔廟、赤崁樓等著名場所。民眾可拍照上傳至活動網站，即可獲得抽獎資格，總獎品金額高達3萬元。另外主辦單位也精心設計7題關於台南文化的深度題目，舉辦擂台讓民眾搶答爭取台南知識王稱號。

市府表示，此活動不僅促進民眾對在地文化、景色的探索更可增進親子、朋友出遊的樂趣共享歡聚好時光。更多活動資訊請上「七逃囝仔」活動網站及《我在台南》Facebook粉絲團查詢。