1111人力銀行：基本工資調漲5% 283萬勞工獲利中央社 (2017-08-18 18:25)
1111人力銀行：基本工資調漲5% 283萬勞工獲利
(中央社訊息服務20170818 18:20:06)1111人力銀行人資長曹新南：基本工資調漲，283萬勞工獲利。對於此一結果，高於資方最初期待的2.14％，但低於勞方原本期待的13％，有勞方表示「不滿意但可接受」，不過資方則深表不滿表示「反對到底」。
基本工資審議會8月18日在將近一天的討論後，由於勞資雙方無法達成共識，最終由勞動部長林美珠裁定，月薪基本工資由2萬1009元，調高至2萬2000元，調漲幅度為4.7％；時薪從133元調至140元，調漲幅度為5.3％。此次勞動部裁定基本工資結果，還需經提案行政院後，才得施行。
曹新南表示，國內目前有283萬名勞工朋友，每月以最低基本薪資投保，因此這次基本工資的調整，將有至少283萬名「邊際勞工」受惠。預計受影響最大的勞工族群，包括：外籍勞工的權益提升、製造業勞工在基本薪資與加班費計算上增加，及大量進用時薪制人員的零售業與餐飲業之工讀生時薪調漲。另外，還有在職業工會投保最低基本薪資的勞工朋友。
曹新南：透過輔導機制 讓勞工朋友確實受惠曹新南也提到，此次基本工資裁定結果，高於資方預期、也低於勞方期盼，除了平衡雙方觀點外，有一說法是涉及每月加班時數向上調整的「條件說」。不論其背後的因素為何，可以確定的是，此次裁定若經提報行政院後正式施行，將有283萬名勞工朋友受惠。
至於未來如何落實、讓勞工朋友確實受惠，曹新南建議可從目前這些投保最低基本薪資的產業著手輔導，同時輔導其中可能有「高薪低報」的情況，讓國內基本工資遵循率，可以從目前學者推估的62％持續改善提高。（https://goo.gl/JDEJys）
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訊息來源：1111人力銀行
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