客家美食飛向國際 華航首推客家航空飛機餐



(中央社訊息服務20170818 18:14:18)桃園市政府客家事務局今日於諾富特華航桃園機場飯店舉辦「桃園客家珍饌 中華航空饗宴」客家航空飛機餐上線記者會，由桃園市長鄭文燦、客家委員會主任委員李永得、台灣觀光協會會長暨華膳空廚董事長葉菊蘭、中華航空董事長何煖軒、客家事務局長蔣絜安及中華航空總經理謝世謙等共同揭幕，宣告9月1日起正式推出3套桃園客家珍饌商務艙飛機餐，預計每月更換1套。



鄭市長表示，桃園市是「國門之都」更是「客家之都」，全市客家人口高達83萬，為全臺客家第一大都。市府向來積極建立桃園客家美食品牌並透過品牌行銷推廣桃園客家人文風情，今年更透過與中華航空、華膳空廚的合作，將客家醬料、客家漬物結合在地食材，以精緻、健康、美味為走向，研發客家美食航空餐，希藉由客家美食饗宴，讓國際觀光旅人體驗桃園客家人文風情，感受客家文化之美。本次推出的客家美食航空餐以商務艙為主，首推東南亞的馬來西亞吉隆坡、馬來西亞檳城、泰國曼谷、越南胡志明、越南河內等共5航點8條航班，希藉此配合中央的「新南向政策」，加深桃園客家和東南亞客家的連結，未來也能從東南亞航線開始，逐步推廣至更多航線，將桃園客家美食行銷全球。



客家局長蔣絜安指出，這次研發的客家航空餐點主要以客家特有醬料如桔醬、豆醬及客家醃漬物如黑蘿蔔、客家酸菜為主軸，以桃園在地農民生產及食品認證工廠為主要食材來源，希望藉由客家料理述說在地農友的故事，讓更多人了解客家美食文化，同時吸引更多旅客到桃園體驗客庄生活。



萬能科大餐飲系林進源老師、程建霖老師協助華膳空廚開發客家料理航空餐，兩人並在會場中展示並解說3套餐點之主菜–客家三寶扣肉、客家豆醬燒雞、客家紅麴鴨腿及搭配的前菜、甜點等多道佳餚，色、香、味俱全，讓與會貴賓頻頻點頭稱讚。此次客家航空餐運用在地食材發揮創意，為桃園市府與華航的合作開創了里程碑，也為桃園客家美食的推廣開啟了新頁。萬能科大莊暢校長表示，萬能科大餐飲系深耕客家菜的研發與推廣，寄望能為客家文化的推廣盡一份心力。



訊息來源：萬能科技大學



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