青農返嘉打造露營區 體驗無毒田園樂趣



(中央社訊息服務20170818 17:14:30)位於嘉義縣番路鄉的陳賢能是嘉義六青之一，也就是返鄉耕種的青農，有別於雲林的「六輕」，嘉義六青強調對土地低汙染、低傷害的小農。



陳賢能透過結合自家的果園打造出以人文生態為主的露營區─「好柿抵嘉」。露營區主打營帳獨立的經營方式，每一個帳篷區都以造型真柏分隔，進而提升客人自身的隱私與安全感，讓客人獨享自然靜謐的環境。



陳賢能家裡自幼就開始經營柿產業，返鄉前他在臺中製作運動器材。在民國100年的時候柿價大跌，也稱為「柿界大戰」，因為栽種柿子一直都是他的家庭產業，陳賢能不忍心看著產業衰敗，碰巧當時家人在收成時發生意外受傷，更讓他下定決心要返鄉照顧家父並接手柿產業。



柿紅色的牆壁搭配木色的欄杆，左旁有一片廣闊翠綠的果園，五彩繽紛的色調映入眼簾，離營區不遠處就能嗅到淡淡花果香。這樣的景色有別於一般傳統的農業，陳賢能表示：「現在的柿價已經大不如前，所有貨物都在漲價只有柿價往下跌，既然柿子不再是高經濟產物，我就決定要把傳統農業轉型成觀光產業。」起初父母並不接受這樣的改變，害怕承擔創新的風險，但後來與陳賢能齊心協力合作，打造嘉義的世外「果」園。



好柿抵嘉的觀光效益逐漸穩定，營區也推動多元經營，除了露營外還讓遊客採果烹煮，認識無毒耕種和生態導覽。陳賢能還利用柿子的周邊產品做文創，不但有柿葉茶包、精油還有定期的柿染DIY課程，善用柿子的每一處。



陳賢能坦言為了返鄉耕種，作出非常多改變，他努力到社區大學進修石藝木藝的課程，為了改善土壤及產業轉型更進修水耕與觀光等等課程。他表示：「回到嘉義後親子關係比以往更親密，與家人陶醉於田園之樂中，讓他回想到當初童時的純樸。」陳賢能希望遊客感受到農間的自然風味，也因為對土地深厚的感情，選擇以無毒無害的方式經營。期待在將後又更多的返鄉青農如嘉義六青般，以永續的方式經營農產業。



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訊息來源：行政院農委會水土保持局



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