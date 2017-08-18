全國首座早療與校園合一 鳳山早療中心新家溫馨



(中央社訊息服務20170818 16:24:11)為提供早療兒童更舒適、安全的學習環境，高市鳳山早療中心搬遷至忠孝國小，全國首創與校園合一，彩色玻璃帷幕的建築外觀，有如童話的糖果屋，內部還有專業的早療設施空間及設施，可共用戶外空間，成為活化校園空間新典範。



原早療中心是85年利用鳳山體育場空間設置，當時是全國第一所公辦民營早期療育專業服務中心，歷經20餘年，建物已老舊不敷使用。高雄市政府透過社會局、教育局、工務局等跨局處合作，運用公務經費與公益彩券盈餘基金於去年動工修建新早療中心，選在鳳山區忠孝國小棒球宿舍舊址，斥資3,550萬元打造全新的鳳山兒童早療中心，近日熱鬧慶祝早療中心喬遷新居啟用。 喬遷到忠孝國小之後最大的不同，像是兒童遊戲場或活動中心，與學校共享資源，推動校園融合教育。像是在特殊教育師資上提供學校治療師特教師和社工的專業協助，而鳳山早療中心的融合運動會也會邀請忠孝國小幼兒園的幼童一起參加，和一般的孩子們一起上課、一起生活。早療家長表示：「提前做融合教育，真的很幸福！」



搬遷後的鳳山兒童早療中心，由高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託伊甸基金會辦理，面積1,074平方公尺，地上兩層、地下一層，因為在校園內，周邊有樹林；內部有專業的早療設施空間及設施，建置日托班、時段班教室、多感官訓練室、會議室、辦公室、廚房、無障礙電梯等，創造最舒適之療育環境。



中心的服務對象為學齡前發展遲緩及身障兒童，提供日托、時段療育、通報轉介、個案管理、親職活動及篩檢宣導等早期療育綜合服務，歡迎民眾上伊甸基金會官網查詢或電洽(07)763-0369。



訊息來源：伊甸基金會



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