公有停車場月票6年排不到 中市擬抽籤中央社 (2017-08-18 19:50)
台中市西區府後街地下停車場月票採登記排隊制，因為退購月票人數稀少，台中市交通局長王義川18日說，有排隊後補第1順位的民眾6年還排不到，因此市府研擬調整為抽籤制。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年8月18日
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