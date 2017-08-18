台中市西區府後街地下停車場月票採登記排隊制，因為退購月票人數稀少，台中市交通局長王義川18日說，有排隊後補第1順位的民眾6年還排不到，因此市府研擬調整為抽籤制。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年8月18日