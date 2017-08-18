澎湖跳島嘉年華將登場（2）中央社 (2017-08-18 19:50)
澎湖縣政府舉辦「跳島嘉年華」系列活動，19日起陸續登場，由「藍色公路遊澎湖–龍門港大精彩煙火」打頭陣，預期將吸引大批旅客共襄盛舉。圖為龍門港現場以紅貨櫃屋由知名畫家洪根深親題「龍門」二字，打造破繭而出的裝置藝術，更具特色。中央社 106年8月18日
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