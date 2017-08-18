澎湖跳島嘉年華將登場（1）中央社 (2017-08-18 19:50)
澎湖縣政府舉辦「跳島嘉年華」系列活動，19日起陸續登場，由「藍色公路遊澎湖–龍門港大精彩煙火」打頭陣，預期吸引大批旅客共襄盛舉。圖為大批旅客在龍門港口等待登船。中央社 106年8月18日
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