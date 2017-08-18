（中央社澎湖縣18日電）澎湖縣政府旅遊處推出的「跳島嘉年華」系列活動，19日由龍門與布袋藍色公路遊澎湖來打頭陣，還加碼施放有美麗場景的花火秀。



澎湖縣政府旅遊處長王馨珮表示，今年的秋冬觀光旅遊，由「跳島嘉年華」系列活動中的藍色公路遊澎湖為首部曲、接下來還有28日七夕放閃情人節、9月3日世界最美麗海灣路跑、11日翻滾吧！媽宮、22日搖滾音樂節、30日的國際鐵人三項等6場大型活動，前3場分別在龍門港、山水沙灘、烏崁，之後的3場，則回到馬公觀音亭施放。



王馨珮表示，湖西龍門港為澎湖對外的客貨港，龍門與布袋航線今年4月28日早班首航，不到1個小時即可抵達，非常便捷舒適，周邊還有百年歷史的龍門坑道，今年更委請駁二貨櫃藝術節團隊打造極具前衛工業風的設計，並以大紅貨櫃屋由知名畫家洪根深親題「龍門」二字，貨櫃以破繭而出的裝置藝術，更具特色。



王馨珮表示，跳島嘉年華明天傍晚率先登場的龍門場，有實力派歌手與青春魅力團體輪番演出外，還有歡樂十八挑戰賽、龍門「跳島闖關樂」與跳島市集，壓軸還有花火秀施放活動，預期會湧入大批人車，馬公警分局已規劃相關交通管制措施，以維交通順暢。



縣府為鼓勵更多的遊客搭乘「龍布航線」藍色公路到澎湖旅遊，在9月底前憑船票可兌換摸彩券，更加碼推出「週週抽大獎」活動，獎品非常豐富，包括有43吋液晶大電視、渡假住宿券等。1060818