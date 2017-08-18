地方中心／花蓮報導

因應民眾需求，花蓮太平洋縱谷馬拉松加碼推出10K小馬項目，報名截止日期也從8月31日延長到9月15日，請還未報名的朋友趕快來搶名額。這項比賽繼東京上野公園「日本台灣祭」、新加坡秋季旅展宣傳後，9月在馬來西亞秋季旅展、東京旅展也將繼續宣傳，希望吸引國外喜愛馬拉松運動的朋友參加。另外，馬拉松代言人天才跑者雷理莎也為這項賽事推出最新平面宣傳，歡迎大家加入跑馬拉松的行列。詳情請上太平洋縱谷馬拉松官方網站查詢。

「跑5K不過癮，跑半馬又太多，有沒有可能推出居於這兩者之間旳哩數賽程？」這樣的留言最近在花蓮市公所臉書的訊息不斷出現，網友期待有適合他們的公里數，為此，花蓮市公所順應民情，決定推出10K的小馬賽程，日前也已公布在官方網站，由於考量到民眾報名的便利性，因此也將原訂報名到8月底截止的時程延至9月15日。

最近在馬拉松官方網站及市公所臉書除了增加小馬及報名截止延期的訊息之外，天才跑者雷理莎也推出平面宣傳照，轉知太平洋縱谷馬拉松賽事將在12月2日開跑，邀請大家踴躍報名。雷理莎在這場賽事將跑半馬的二十一公里，日前沿著預定路線試跑，她說這是第一次到花蓮路跑，非常期待也很興奮，尤其沿路有著美麗的風景，絕對會是一場值得回味的賽事。

為讓國內外喜愛路跑的朋友知道花蓮太平洋縱谷馬拉松的活動訊息，花蓮市公所在國內各項旅展宣傳，並透過相關網站、粉絲專頁上傳馬拉松賽事訊息之外，更到國外廣為宣傳， 7月9日在東京上野公園「日本台灣祭」以及8月11日在新加坡的秋季旅展的行銷已圓滿完成，下一站是9月8日馬來西亞秋季旅展，市長魏嘉賢9月20日也將親自帶隊前往日本的東京旅展，向超過一百多個國家大力宣傳這場在臺灣花蓮的年底盛事。

魏嘉賢表示，花蓮市公所也將積極爭取「花蓮太平洋縱谷馬拉松」國際認證，進而打造城市品牌，結合運動休閒行銷觀光，帶動整體產業發展，同時藉此提倡全民健身，推廣路跑風氣，養成國民規律運動，讓民眾實際參與運動，落實運動健康生活。

另外，這場賽事也獲得許多觀光業界的支持相挺，提供不少選手好康的資源，包括花蓮遠雄海洋公園、新光兆豐農場、光隆博物館等在12月1日起至12月3日止，憑選手號碼布可免費入園、親友享優惠價；12月1日至12月3日憑選手號碼布至理想大地渡假村可免費搭乘環河遊艇一次，親友享優惠價。花蓮縣民宿協會也推出好康，選手只要住民宿，就有機會抽到55吋液晶電視，詳情可上花蓮縣民宿協會官方網站查詢。