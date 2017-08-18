（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市西區府後街地下停車場月票採登記排隊制，因為退購月票人數稀少，台中市交通局長王義川今天說，有排隊後補第1順位的民眾6年還排不到，因此市府研擬調整為抽籤制。



王義川表示，府後街地下停車場月票發售方式一直採登記排隊制，必須有缺額才能遞補，而販售名額早在幾年前就已額滿。由於停車場臨近住宅區與台中地方法院、地檢署等公部門，退購月票人數很少。目前第1順位的候補者是在100年1月27日辦理登記，至今已等了6年還等不到，停車場形同為部分人士專用。



台中市交通局截至今年8月統計資料顯示，府後街停車場登記欲購買月票候補人數達894人，王義川認為，凸顯月票發售制度已出現問題，許多候補者也陸續向交通局抗議，希望儘速改變這種不公平的情況。



王義川表示，府後街停車場月票自91年啟用以來，月票價格一直維持每張每月新台幣600元，直到105年才調整為每張每月1200元，不料卻遭部分使用者反彈，且向法院提告。即使月票售價調整，排隊等待的民眾仍將近900人，這種大量人潮排隊制度既沒效率、也不合理，交通局試著改革月票購買制度，同樣遭到既有使用者的反彈，向法院提告。



「對的事，就應該堅持！」王義川說，部分既有月票持有者仍不斷提出訴訟，目前部分案件仍進行中。其中，民事訴訟1件、行政訴訟1件、假處分1件均已判決市府勝訴。若其他訴訟案於今年底前有確定判決結果，交通局預計自107年逐步調整公有停車場月票販售方式，一律改為抽籤制。1060818