（中央社記者張謙香港特稿）許多年前，在廚房當洗碗工不是甚麼值得一提的事，但在今天的香港，這個工作偶爾會成為報章焦點，主因是薪水不錯。



自從香港實施最低工資制度後，洗碗工的薪資獲得保障，加上許多人不願從事這個行業，逼使一些餐廳以高薪搶人，令洗碗工一時成為焦點。



去年4月，香港經濟日報曾報導，當時有餐廳以時薪港幣72元聘用洗碗工，另有餐廳以月薪1.7萬（新台幣6萬5978元）聘人，每天工作9至10個小時。



洗碗工出現這種情況，與政府實施最低工資制度不無關係。



香港應否實施最低工資曾長期引起勞方和資方爭議，前者認為要保障基層勞工利益，後者卻擔心會增加老闆的開支，不利整體經濟。



在平衡勞資雙方的顧慮後，政府於2011年5月1日起實施最低工資制度，當時把最低時薪訂定在28元。



同時，政府成立最低工資委員會，由行政長官委任學者專家出任委員，負責監察最低工資的實施情況及決定調整水平等。



多年來，香港最低工資從28元逐步調整至現今的34.5元，而調整原因主要是追上通貨膨脹。



從工會的角度看，實施最低工資可以使基層僱員的生活得以改善，且不會再有侮辱性工資的出現。



支持最低工資的人指出，最低工資不少於「維生工資」，即工人的勞動力應該換得相當條件的住房、食物、醫療照顧等基本生存需要。



但支持自由經濟的學者比較反對最低工資制度，原因是一旦實施，反而不能保障工人的職位和權利，因為一些無良老闆會設法聘請兼職工人，以及扣除用膳時間等。



這些學者也指出，餐飲店會因此漲價，把成本轉嫁給消費者。



在香港實施最低工資制度後，非官方團體樂施會曾發表報告指出，2015年，本地在職貧窮家庭（即家庭成員中有最少一人工作，且每月家庭收入低於指定入息中位數一半）的數目為18萬2000戶，人口數目達62萬2300人。



報告表示，儘管在職貧窮住戶數目整體輕微下跌，但一人在職貧窮住戶的數目卻顯著上升，由2011年的3400戶上升至2015年的4900戶，漲幅高達44%。



報告指出，儘管名義工資在過往5年都有成長，但扣除通膨因素，實質工資沒有增加。



為此，報告提出各種建議，包括從兩年檢討最低工資水平改為1年，以免最低工資落後於通膨。



樂施會報告所提建議，也正是工會對最低工資制度的訴求。



但最低工資不斷上升，始終是老闆的顧慮，而政府也害怕過高的工資會影響整體經濟。



不過，從近年香港經濟的表現看，最低工資似與經濟整體表現不太有直接關係。



約10天前，香港當局就調高了今年香港經濟成長預測，由原先的2%至3%提高到3%至4%之間，而調高的原因是香港及世界經濟可望有理想進展。



在最低工資處於最高水準的情況下，香港經濟仍能有可觀成長，似乎反應出兩者之間沒有必然的因果關係。



最低工資委員會早前發表的報告，也沒明確點出兩者的因果關係。



在提到最低工資對香港社會及經濟的影響時，報告指出，當中很大程度上取決於宏觀經濟情況。比如，宏觀經濟環境良好，有助於紓緩因實施最低工資或其水準上調而對就業及企業盈利所造成的壓力。



反之，當經濟下滑甚或面對巨大外來衝擊時，上調最低工資水準將令營商及就業環境雪上加霜。



報告並指出，過去數年，由於香港宏觀經濟情況大致穩定，大大緩和了實施最低工資對就業情況可能造成的影響，而低薪工人的收入得以顯著改善。



天主教香港教區勞工牧民中心（新界）曾於2011年研究最低工資對中小企業的影響，結果發現，受訪的14位中小企業中，他們都贊同實施最低工資，指其有助於減少貧富懸殊及提升員工的生產力。



相對於最低工資，這些受訪者反而認為租金上升和來貨價上升才是造成他們經營困難的原因。



綜合而言，政府實施最低工資制度後，社會上普遍認為這保障了工人的最低收入，符合工人的利益，也去除了社會上長期存在於工人和老闆之間的矛盾。



至於商家，他們的利益主要受宏觀經濟環境影響。



當前，香港已很少有商人質疑最低工資應否推行，社會上也普遍接受了這個制度，剩下的問題，只是最低工資的調漲幅度而已。1060818