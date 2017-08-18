文／MOOK景點家編輯部整理報導



台東縣蘊藏多樣化的自然景觀，不僅有綿延的海岸線與狹長的山脈，還有傳統的原住民文化，豐富了台東的風景。以下推選太麻里鄉的五大景點，除了熱門的多良車站與7至10月的金針花海外，太麻里還有其他值得遊訪的觀光地點。

台東金崙 (圖／chinfangwu)

台東金崙 (圖／chinfangwu)

1. 金崙車站

金崙車站有純樸的鄉野風情，是南迴線臨海最近的車站，一下火車即可眺望大海及緊鄰宏偉的山脈景色，是隱藏在南迴鐵路上的美麗秘境。

金崙車站 (圖／Wikipedia)

金崙車站 (圖／Wikipedia)

2. 華源海灣

位在太麻里南迴公路上的華源海灣，因海灘上以漂流木打造的愛心與「平安」兩字而聲名大噪，此處的美麗風景更擄獲許多到訪遊客的心。華源海灣位在中央山脈與太平洋之間，是觀賞日出的絕佳地點，天氣好的時候也可看見綠島與蘭嶼。

華源海灣 (圖／台東縣政府)

華源海灣 (圖／台東縣政府)

3. 向陽薪傳木工坊 (阿底旦文化故事館)

向陽薪傳位在多良部落、多良車站上方，以社區為基礎單位，不僅提供在地居民工作機會，更藉此重新凝聚部落意識，也能將不斷流失的部落文化傳承下去。

阿底旦文化故事館 (圖／台東縣政府)

阿底旦文化故事館 (圖／台東縣政府)

館內主要呈現排灣族人的傳統文化智慧及向陽薪傳木工坊的社會企業精神，並展示木製生活用品的運用，以及在地素人工藝品展。週邊結合金崙溫泉、多良車站、大武山生態教育館成為南迴公路上文化觀光最佳去處。

向陽薪傳木工坊 (圖／向陽薪傳木工坊)

向陽薪傳木工坊 (圖／向陽薪傳木工坊)

4. 金崙溫泉風景區

金崙溫泉泉水透明帶點硫磺味，泉量豐富，在溪畔挖掘即有溫泉水湧出，是著名的野溪溫泉。來到這裡不僅可以體驗自己挖掘泉水的樂趣，也能享受露天泡湯的極致感受。

金崙溫泉風景區 (圖／台東縣政府)

金崙溫泉風景區 (圖／台東縣政府)

橫跨金崙溪的金崙虹橋為一座鋼構拱橋型建築，紅色的外觀矗立在四面青翠山林綠水間，特別顯得醒目。在橋上可以東望太平洋，欣賞出海口的壯闊景觀與美麗溪谷景色。

金崙虹橋 (圖／台東縣政府)

金崙虹橋 (圖／台東縣政府)

5. 千禧曙光紀念園區

千禧曙光紀念園區 (圖／台東縣政府)

千禧曙光紀念園區 (圖／台東縣政府)

千禧曙光紀念園區內設有停車場、表演舞台、休憩亭台、散步步道、沙灘排球場，還有極具紀念價質的「曙光紀念牆」與「曙光紀念碑」。



不只金城武樹跟伯朗大道！網友票選台東十大景點

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