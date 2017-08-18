人生必住！ 一島一飯店渡假村享受包島快感MOOK景點家 (2017-08-18 17:00)
文／MOOK景點家陳玟霖整理報導
現在跳島度假已經不稀奇，享受包島快感才是新潮流。在菲律賓因為有許多天然小島，業者將者座小島買下，設立渡假村，讓前來遊玩的旅客可以在島嶼上入住，享受最天然的度假時光，不僅可以耗費長時間在島上遊玩島上設施，還有豐富美食可以在島上體驗，十分有趣。
DOS PALMAS是菲律賓熱門旅遊勝地巴拉望上的一座一島一飯店渡假村，在島上你可以享受最美麗的海上夕陽，也可以玩盡島上的每一項設施，包括浮潛、小木舟體驗等，不僅如此，島上最天然的沙灘與海景，更是讓人美不勝收。從餐點到住宿甚至到娛樂，島上一切通通包辦，來住宿不僅值回旅費，也是一個完全不同的人生體驗。
El Rio Y Mar Resort不是個華麗的度假村，但卻有一種單純的樸實質感，來這裡能真的有與世隔絕的感受和忘記世間煩惱的感覺。一踏上島上就有渡假村的人員唱歌歡迎，最讓人感到不可思議的是島上清澈的海水，乾淨的可以看見底下優游自在的小魚，一棟棟建築在海旁邊的房間也讓人感到心曠神怡，來到柯隆島千萬不能錯過這間El Rio Y Mar Resort渡假勝地。
位於宿霧的一島一飯店Sumilon blue water，擁有美麗的馬頭以及整片波光粼粼的藍色海岸，完全看不膩的海景配上半露天的按摩包廂，讓人想要一直住在這裡的衝動及念頭馬上產生。Sumilon blue water裡面最有特色的就是沿著山壁的無邊無際游泳池，在裡面不僅可以完全放空，讓所有煩惱拋出外，還能欣賞空前美麗的景緻，好不幸福。
要享受渡假生活，拋開煩惱及忙碌的工作，來趟菲律賓的島嶼入住一島一飯店渡假聖地，在美景當前的壯麗下，讓所有的壞心情都能一掃而空。
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15706
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