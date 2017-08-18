文／MOOK景點家吳品萱整理報導



不管是當正餐或是下午肚子餓都想來吃一顆，熱騰騰又多汁的肉包絕對是大家都愛的平價美食，然而放眼望去，滿街的包子店，到底該吃哪一家？在這整理了全台6間必吃的美味肉包，北中南東通通有，不僅能吃出在地美味，連價格也相當親民，絕對可以吃得開心又滿足!

台灣各地都超人氣的小吃肉包子。(圖 / 克林台包)

台灣各地都超人氣的小吃肉包子。(圖 / 克林台包)

公正包子



來到花蓮，絕對不能錯過赫赫有名的「公正包子店」，口感吃起來像「超大顆小籠包」，醃製過的肉餡，讓包子吃起來更香更好吃！每顆才5元CP值超高，是每個遊客來到花蓮必吃的人氣美食。

一顆只要5元的美味銅板價!(圖 / yhping1814)

一顆只要5元的美味銅板價!(圖 / yhping1814)

【Info】

公正包子

地址:花蓮市中山路199之2號

電話: 03 834 2933

時間: 6:00-20:30





克林台包



位於台南孔廟附近的克林台包，店內超熱賣的八寶肉包，內餡的肉是選用豬胛心及五花肉調配而成，再加上青蔥、蛋黃等，吃起來又鮮又好吃，全程純手工製作，料多實在不油膩，美味指數百分百。

一天平均產出數千顆的八寶肉包，口感彈牙美味。(圖 / 克林台包)

一天平均產出數千顆的八寶肉包，口感彈牙美味。(圖 / 克林台包)

【Info】

克林台包

地址: 台南市府前路一段218號

電話: 06 222 2257

時間: 8:00-21:30





民雄肉包



斗大的招牌「民雄肉包」，可說是嘉義地標之一了！人氣包子「蛋黃民雄肉包」，底下藏著一顆好似太陽的蛋黃，鹹蛋黃鹹鹹沙沙的口感，搭配瘦肉、筍乾內餡特別對味，吃起來完全沒有肉腥味。

民雄肉包24小時美味不打烊。(圖 / eatchiayi)

民雄肉包24小時美味不打烊。(圖 / eatchiayi)

【Info】

民雄肉包

地址: 嘉義縣民雄鄉建國路一段171號

電話：05 226 7323

時間: 24小時





黑貓包



會噴肉汁的黑貓包！位於新竹市城隍廟前北門老街的黑貓包店，已有百年歷史、五代傳承。外皮是由傳統老麵精製而成的麵皮，肉餡為精選的黑豬肉，肥肉滷過3小時再混合瘦肉，口味獨一無味。

會噴肉汁的黑貓包，可說是新竹市特產之一。(圖 / pei_513)

會噴肉汁的黑貓包，可說是新竹市特產之一。(圖 / pei_513)

【Info】

黑貓包

地址：新竹市北區北門街187號

電話：03 523 3560

時間: 11:00-23:00





金花軒卑南包仔店



榮登去年全台人氣包子票選第一名！可說是台東最知名的包子店，每逢假日都會吸引大批遊客排隊嘗鮮，店內人氣口味「竹筍肉包」與「高麗菜包」，是許多老饕的最愛。一口咬下，吃得到完美比例的內餡，滋味十足爽口不油膩。

台東最知名的包子店，滋味十足爽口不油膩。(圖 / hen19890805)

台東最知名的包子店，滋味十足爽口不油膩。(圖 / hen19890805)

【Info】

金花軒卑南包仔店

地址：台東縣台東市更生北路182號

電話：08 923 1455

時間: 12:30-18:00 週一公休





阿振肉包



鹿港中山路上知名排隊老店。強調食材本身的新鮮，現做、現蒸、現賣是一大特色，其肉包要求美味、健康，以獨家秘制的餡料搭配香Q柔軟的外皮，吃起來爽口不膩，每到假日店外總是大排長龍。

鹿港知名老店，總是大排長龍。(圖 / jada_xiao)

鹿港知名老店，總是大排長龍。(圖 / jada_xiao)

【Info】

阿振肉包

地址：彰化縣鹿港鎮中山路71號

電話：04 777 2754

時間: 9:00-18:30





鮮嫩的肉汁一口咬下超滿足，來去征服全台各地的美味肉包吧!





美味只要一元 全台八大銅板美食

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