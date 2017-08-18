台南觀旅局推觀光 前進東南亞華語旅客市場MOOK景點家 (2017-08-18 17:20)
響應中央新南向政策，台南市政府觀光旅遊局於8月10日至13日前往馬來西亞吉隆坡及新加坡，一連舉辦旅遊業者推介餐會、台南觀光主題小書展、偕同本市11業者首度參與新加坡NATAS秋季旅展，同時間並於新加坡樟宜機場推出行李手推車廣告，積極開發東南亞旅客市場。
樟宜機場行李手推車上可見到台南推展觀光的美麗畫面。(圖片提供／臺南觀旅局)
觀旅局王時思局長表示，吉隆坡及新加坡皆有華人族群，語言與文化上與台灣有親近性，是東南亞國家中很適合台南進入並開發的市場。星馬華語旅客對台灣有相當熟悉度，也多到過臺北，因此台南著眼於二次以上的遊客。針對市場喜好規劃與行銷，強化南進台灣、留宿台南至少一晚的動機。
此行除了透過實際與星馬旅行業者接洽，促成合作機會，也直接面對旅客，了解其需求，作為深耕自由行市場的策略基礎。新加坡遊客旅遊自主性高、特別對於交通接駁及遊程規劃的建議感到高度興趣。藉由本次旅展初探市場，市府將強化相關打造個人遊程規劃機制，並提供更多元化的旅館及民宿住宿資訊，提升對於台南市的熟悉度。
新加坡旅展中推展台南觀光知名風景與物產。(圖片提供／臺南觀旅局)
台南市府觀旅局亦與吉隆坡「城邦閱讀花園書店」合作，於7月20日至8月20日為期一個月，於其實體及網路書店內舉辦「台南旅遊主題書展」。「城邦閱讀花園書店」位於吉隆坡華人密集社區Seri Petaling，除為首都圈主要華語書店，也是馬來西亞最大華語網路書店。書展期間展出台南主題旅遊書，透過華語閱讀對華人族群深化台南印象。
吉隆坡城邦閱讀花園書店舉辦的「台南旅遊主題書展」。(圖片提供／臺南觀旅局)
台南觀旅局並透過新加坡樟宜機場出境端手推車廣告，露出期間為8/9至10/31。廣告主打奇美博物館之西式古典建築與悠閒綠意，號召以親子家族旅遊為大宗的新加坡旅客，直接南進台灣，進行一趟抒壓放鬆的家族旅行。
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