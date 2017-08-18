台南炎熱 週末最高溫35度中央社 (2017-08-18 18:16)
（中央社記者張榮祥台南18日電）中央氣象局南區氣象中心今天預測，明後兩天週休，台南依舊炎熱，最高溫可達攝氏35度，但中午過後要注意雷陣雨。
自7月下旬、8月上旬的雙颱及西南氣流過後，台南兩週來晴朗炎熱，烈日當頭，明後兩天的天氣也差不多；南區氣象中心技正黃文亭表示，本週週休二日，台南高溫普遍在34度至35度。
她說，民眾外出務必做好防曬準備，戶外活動得多補充水分，避免中暑；中午過後得注意雷陣雨，山區和接近山區的平地發生機會較大，出入山區要留意午後的天氣變化。
另外，下週起在菲律賓東方海面發展的熱帶擾動，有機會接近台灣或台灣附近的海域，天氣型態將有一些轉變，但仍有相當大的變數。1060818
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