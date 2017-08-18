（中央社台北18日電）香港「占中」運動學生領袖黃之鋒等人，昨被判刑6至8個月不等。香港支聯會秘書李卓人昨天在判刑前，轉貼美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）聲明，指委員會認為判刑是政治迫害。



中國大陸外交部駐港特派員公署今天表示，這顯示「外國勢力同香港反中亂港勢力相互勾結」，並批評李卓人「裡通外國、挾洋自重、反中亂港」。



香港市民支援愛國民主運動聯合會秘書李卓人昨天上午9時許在社群網站臉書（Facebook）張貼CECC在黃之鋒被判刑前未公開的聲明。



聲明指出，直接對泛民主派人士周永康、黃之鋒、羅冠聰加重刑期是政治迫害、壓制言論自由。



香港明報即時新聞報導，CECC在3人遭判刑後也發表聲明指出，黃之鋒、周永康、羅冠聰與其他占領運動參加者是「值得仰慕的泛民主派勝利者，而非應該被判囚的罪犯」，香港政府對3人作政治檢控及重新判刑「可恥」。



報導引述中國大陸外交部駐港特派員公署今天表示，李卓人是「外國勢力同香港反中亂港勢力相互勾結，粗暴干預香港司法獨立、蓄意破壞香港繁榮穩定的大暴露」。



大陸外交部駐港特派員公署又說，「香港是中國的香港」，中方「絕不允許任何外國政府、機構和個人以任何形式干涉中國內政和香港事務」，要求美國政府遵守國際關係基本準則。



大陸外交部駐港特派員公署還說，反對並制止李卓人的「反華亂港言行」，又呼籲香港社會「認清和抵制李卓人之流裡通外國、挾洋自重、反中亂港的圖謀和行徑」。



時任學民思潮召集人的黃之鋒和當時的專上學生聯會秘書長周永康和常委羅冠聰，2014年9月26日晚間率領一批學生強闖金鐘政府總部廣場，占據不走。兩天後，廣場外的大批支持者宣布「占中」運動開始。



黃、周、羅3人去年被香港法庭裁定非法集會等罪名成立，判處社會服務令或緩刑等，但代表政府的律政司提出上訴，要求高等法院改判監禁。香港高等法院上訴庭法官昨天下午宣判黃之鋒監禁6個月、周永康7個月、羅冠聰8個月，並立即入監。1060818