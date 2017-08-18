（中央社記者汪淑芬台北18日電）西班牙昨天發生恐攻，世邦旅行社的旅行團剛好在事發地點附近，有2人受傷。交通部觀光局今天下午發布訊息，世邦旅行團原訂19日回到台灣，現在確定延至20日。



西班牙北部城市巴塞隆納蘭布拉大道17日下午約5時，發生車輛衝撞行人恐怖攻擊事件。



世邦旅行社向觀光局通報，遇到恐攻的旅行團共29 名團員，另有一位領隊，9日從台灣出發，原訂19日回到台灣，事發時正在附近市區觀光，受恐攻事件影響，未趕上巴塞隆納17日晚上至巴黎的班機，行程延後一天，旅行團員今天在當地時間下午搭機至巴黎，預計20日清晨回到台灣。



至於2名因慌亂中不慎跌倒受傷的旅客，是一對母女，媽媽骨折，女兒輕微擦傷，經醫師建議，已在巴塞隆納的醫院接受可立即出院的簡易手術。



觀光局今天上午統計，目前在西班牙的台灣旅行團有13團、353名旅客，下午更新為16團、446人，人員都平安。1060818