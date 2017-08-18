（中央社記者汪淑芬台北18日電）台灣oBike今天宣布，即日起oBike在台灣實施「免押金」，已成為oBike會員的用戶，可隨時辦理新台幣900元押金退款。



oBike已在全球10個國家推出無樁共享單車，並都收取押金，台灣是收900元，但引發質疑。日前台灣oBike預告，台灣將獨布全球免押金，今天正式宣布開始實施。



台灣oBike公關資深經理賴筱薇說，還未成為oBike會員者，可直接下載oBike APP，立即登入註冊成為會員，不用押金。



若先前已註冊的oBike會員，可隨時將900元押金在APP上辦理退款，或轉至oBike帳戶，後續折抵。



目前，oBike儲值可分30元、50元、100元及200元，費率是每15分鐘2元。1060818