（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市北台中人口增加，車位難求，時代力量黨立委洪慈庸今天邀交通部次長祁文中等主管現場會勘時說，中市交通局提出3處立體停車場興建計畫，希望中央挹注，加速停車場興建。



由於北台中地區的豐原、潭子及北屯等區人口近年來不斷成長，交通建設需求大幅增加，台中市交通局規劃在北台中興建3處立體停車場，洪慈庸協請立法院交通委員會今天進行實地考察。



洪慈庸指出，豐原、潭子、北屯等3個行政區內有鐵路，相對居民移動的交通需求也需要兼顧，交通局提出3處立體停車場興建計畫，是地方需要的建設，也是鄉親的期盼，希望爭取納入前瞻基礎建設經費，如有中央的挹注，可望加速地方停車場的興建。



祁文中表示，前瞻基礎建設改善停車問題的特別預算案，目前將待立法院三讀程序完成後，開放受理地方政府申請案，並進行後續審查。由於前瞻計畫屬競爭型計畫，將優先評估連結公共運輸、觀光景點轉乘等考量，對於台中將提出的計畫，連結台鐵豐原站、潭子站、松竹站停車場轉乘，他則樂觀其成。



陪同考察的台中市交通局長王義川說，台中將爭取的前瞻計畫，除軌道建設外還包括停車場城鄉建設，共規劃8個計畫，優先提出3案與公共運輸轉乘有關，分別為豐原轉運中心、潭子停一、北屯松竹站停車場設置計畫，整體經費大約新台幣10到12億元，預計109年底前完成，除積極爭取中央基礎建設經費，市府也將編列相對的停管基金支應。1060818