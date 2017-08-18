《勇者鬥惡龍 怪物狂歡派對》App圖示。（圖／So-net提供）

日本Sony集團旗下之網際網路服務事業So-net （台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net ）代理的日本國民RPG系列遊戲《勇者鬥惡龍 怪物狂歡派對》，今（18）日宣布將於8月19日、20日領軍史萊姆軍團進攻華山文創園區！凡現場捕獲野生史萊姆女孩，就有機會帶走日本空運來台《勇者鬥惡龍》限量周邊及「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」門票等豐沛大獎。歡慶七夕情人節的到來，全新繁中版自製萌怪《巧克力絨絨鴨》也將於遊戲內逗趣登場！炎炎夏日，就讓Q彈軟萌的史萊姆女孩幫大家消暑降溫吧！

《勇者鬥惡龍 怪物狂歡派對》將於8月19日、8月20日前進華山文創園區熱鬧開趴。（圖／So-net提供）

《勇者鬥惡龍 怪物狂歡派對》將於本周末 （8月19日、20日）下午13:00至17:00，率領俏皮甜美的史萊姆女孩前進華山文創園區！凡下載遊戲或出示遊戲畫面即可現場抽獎，將日本空運來台的《勇者鬥惡龍》30周年紀念史萊姆存錢筒、圓滾滾金屬史萊姆紙鎮、彩虹微笑史萊姆磁鐵、精美明信片貼紙等豪華好禮帶回家，甚至有機會贏得「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」門票，免費入場試玩最新未上市的PS4與PS VR遊戲！中獎率高達100%，盛夏最後一波好康大放送，想拿好拿滿的勇者們絕對不能錯過。

夏日狂歡派對周末登場！日本原裝《勇者鬥惡龍》史萊姆周邊好禮一次送出。（圖／So-net提供）

《勇者鬥惡龍 怪物狂歡派對》精美明信片貼紙 （款式隨機）。（圖／So-net提供）

另外因應七夕情人節即將來臨，營運團隊特別推出令人垂涎欲滴的全新自製怪物《巧克力絨絨鴨》及限定活動關卡！呆萌呆萌的《絨絨鴨》這次將變身為四處收集美味甜點的《巧克力絨絨鴨》，只要聞到巧克力的香氣就會出現瞬間搶走，勇者們可要好好保護好手上的巧克力，別被《巧克力絨絨鴨》吃掉囉！值得一提的是，當關卡難度越高，發生捕捉《巧克力絨絨鴨》的機會也會越高，建議勇者們可以使用商會效果來提升捕捉發生率，一次將《巧克力絨絨鴨》收服入伍。

《勇者鬥惡龍 怪物狂歡派對》七夕情人節限定Q萌怪《巧克力絨絨鴨》即將美味登場。（圖／So-net提供）