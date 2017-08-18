史萊姆入侵華山！勇鬥手遊熱鬧開趴NOWnews今日新聞 (2017-08-18 17:56)
日本Sony集團旗下之網際網路服務事業So-net （台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net ）代理的日本國民RPG系列遊戲《勇者鬥惡龍 怪物狂歡派對》，今（18）日宣布將於8月19日、20日領軍史萊姆軍團進攻華山文創園區！凡現場捕獲野生史萊姆女孩，就有機會帶走日本空運來台《勇者鬥惡龍》限量周邊及「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」門票等豐沛大獎。歡慶七夕情人節的到來，全新繁中版自製萌怪《巧克力絨絨鴨》也將於遊戲內逗趣登場！炎炎夏日，就讓Q彈軟萌的史萊姆女孩幫大家消暑降溫吧！
《勇者鬥惡龍 怪物狂歡派對》將於8月19日、8月20日前進華山文創園區熱鬧開趴。（圖／So-net提供）
《勇者鬥惡龍 怪物狂歡派對》將於本周末 （8月19日、20日）下午13:00至17:00，率領俏皮甜美的史萊姆女孩前進華山文創園區！凡下載遊戲或出示遊戲畫面即可現場抽獎，將日本空運來台的《勇者鬥惡龍》30周年紀念史萊姆存錢筒、圓滾滾金屬史萊姆紙鎮、彩虹微笑史萊姆磁鐵、精美明信片貼紙等豪華好禮帶回家，甚至有機會贏得「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」門票，免費入場試玩最新未上市的PS4與PS VR遊戲！中獎率高達100%，盛夏最後一波好康大放送，想拿好拿滿的勇者們絕對不能錯過。
夏日狂歡派對周末登場！日本原裝《勇者鬥惡龍》史萊姆周邊好禮一次送出。（圖／So-net提供）
《勇者鬥惡龍 怪物狂歡派對》精美明信片貼紙 （款式隨機）。（圖／So-net提供）
另外因應七夕情人節即將來臨，營運團隊特別推出令人垂涎欲滴的全新自製怪物《巧克力絨絨鴨》及限定活動關卡！呆萌呆萌的《絨絨鴨》這次將變身為四處收集美味甜點的《巧克力絨絨鴨》，只要聞到巧克力的香氣就會出現瞬間搶走，勇者們可要好好保護好手上的巧克力，別被《巧克力絨絨鴨》吃掉囉！值得一提的是，當關卡難度越高，發生捕捉《巧克力絨絨鴨》的機會也會越高，建議勇者們可以使用商會效果來提升捕捉發生率，一次將《巧克力絨絨鴨》收服入伍。
《勇者鬥惡龍 怪物狂歡派對》七夕情人節限定Q萌怪《巧克力絨絨鴨》即將美味登場。（圖／So-net提供）
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【佳醫】超淨抗過敏空氣清淨機 AIR-10W(白色)
- 【R.Q.POLO】雨露花香 精梳棉雙人標準五件式床罩組(5X6.2尺
- Kingston 金士頓 R95-SDHC-U1-C10 256G記憶卡
- MANGO HOMME 極光時界三眼時尚腕錶-藍/45mm
- SPRING - 真皮浪漫之都方格牛皮長夾 - 軍綠
- 【A-LUXE 亞立詩】The Heart 黃K金 心形美鑽項鍊
- Keeley Ann耀眼奪目~仙杜瑞拉小花朵透亮鑲鑽高跟拖鞋(銀色7
- 【居家cheaper】鐵金剛重型60X152X180CM五層置物架-烤漆鎖
- FOSSIL Georgia 輕巧別緻皮革腕錶-銀白x金/32mm
- 【EMPORIO ARMANI 眼鏡】經典美學沉穩款(黑#EA3093F 5017)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》