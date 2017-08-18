圖：交通部觀光局國際組科長曹逸書先生與微博國際部副總經理林啟文 共同啟動第四屆微博台灣旅遊季活動

為致力於參與推廣台灣觀光的行列，微博台灣今年持續舉辦「第四屆微博台灣旅遊季」，除邀請微博達人來台8天的深度體驗之旅外，亦於8月18日於台北光點舉辦由臺旅會北京辦事處協辦，新北市政府觀光旅遊局、高雄市政府觀光旅遊局、台南市政府觀光旅遊局共同參與的揭序活動，首次發布粉絲在微博上發文提及量名列前茅的台灣吃喝玩樂排行清單；也邀請4位擁有百萬級粉絲大陸微博達人，與台灣知名部落客，進行兩岸交流，挖掘更多台灣觀光旅遊的亮點。

此次活動特別發布「微博粉絲熱追台灣玩樂清單」排行，值得一提的是在「台灣旅遊景點熱詞」中，微博用戶提及量最高的前5名分別是「西門町、淡水、墾丁、阿里山、日月潭」，粉絲除了提及美食風景之外，一些特別的明星活動，如近期的易烊千璽現身西門町事件，讓台北「西門町」成為微博熱門話題中的地名；而作為微博2016年十大影響力旅遊達人旅行女作家(http://www.weibo.com/3162856132)表示，雖然她還沒有來過台灣，但阿里山是她最想去的景點，因為小時候有一句歌詞“阿里山的姑娘美如水”，一直覺得阿里山和日月潭充滿了神秘感，想親眼去看看。

旅遊玩樂除了自然景點，台灣的遊樂園業者也在不斷求新求變下，獲得粉絲的口碑效應，最常發文提及的前5名是「九族文化村、六福村、草衙道、義大世界、劍湖山」。有粉絲提到高雄必訪景點是集結購物美食、休閒渡假、觀光醫療於一身的義大世界；曾榮獲許多美妝大賽冠軍的微博達人草莓小玩子(http://www.weibo.com/1834641361) 表示義大世界是台灣遊樂場中讓她最為嚮往的地點。

在微博中台灣旅遊中粉絲特別關注的焦點「吃貨必買伴手禮」中，粉絲發文度最高的是「金門高粱、微熱山丘鳳梨酥、馬玉山、三點一刻奶茶、郭元益」這5個台灣品牌。其中微熱山丘土鳳梨的酸甜口感深受許多粉絲喜愛，在眾多鳳梨酥品牌脫穎而出擠進前5名，擁有332萬粉絲的微博達人神威(http://www.weibo.com/1558205014)也是期待此行能帶回微熱山丘鳳梨酥，與家人朋友分享。(以上微博數據來源:微博數據管理部，數據區間: 2016/5/1~2017/5/31。)

兩岸達人也針對台灣觀光魅力做交流分享，微博達人草莓小玩子表示台灣是美食天堂，曾來過台灣的她，特別想念夜市上的各種小吃，根本停不下來！微博達人神威覺得他心中的台灣是充滿了故事的一座座小城，隨時像是走進幾米的漫畫中般的景象，最吸引他的是台灣的人情味、美味的牛肉麵、與夜市美食；但建議夜市若能整理的乾淨整潔，可讓台灣旅遊體驗更加分。台灣知名部落客肉魯則提到台灣最吸引人的就是美食、山林、溪流、大海跟人情味，是全世界最物超所值的旅行國度，但也提醒若台灣的大眾交通運輸能更便利，並在景點的旅遊人口有做總量管制限制，可讓台灣整體旅遊更有品質。兩岸達人一致認為台灣的美食小吃是最吸引人的特色，微博達人神威去夜市最想吃台灣特有的魷魚；微博達人草莓小玩子心中最愛的是泡泡冰，特別適合夏天消暑；台灣知名部落客肉魯最推薦當天現煮的台南牛肉湯；台灣知名部落客愛吉賽兒則推薦她愛吃的蚵仔煎、胡椒餅、藥燉排骨。

近幾年與微博台灣緊密合作的華泰名品城，在「台灣百貨公司及Outlet mall」中是唯一擠進前3名Outlet mall，並且多是網友到場簽到的發文。接下來11月華泰名品城將透過在微博深度宣傳年度重磅聖誕慶活動，園區將變身為全台最大的露天下雪聖誕村與聖誕市集，旅客可搭乘機場捷運線的聖誕列車直達聖誕村，消費還可再抽阿拉斯加極光之旅與國際精品，歡迎來自世界各地的旅客到訪。

近期微博的活躍用戶數也創下歷史新高，根據最新第二季財報顯示，微博2017年6月單月活躍用戶數（MAUs）增長至3.61億戶，較去年同期成長28％，其中，92％為行動端用戶。今年6月的單日均活躍用戶數（DAUs）達1.59億戶，年增26％。在用戶活躍度持續獲得穩健增長下，微博也將持續行銷方式的創新，讓更多用戶認同微博的價值，並喜愛在微博隨時隨地分享生活點滴。

圖：微博台灣旅遊季-兩岸旅遊達人交流合照- 後排左到右 台灣知名部落客沛莉, 台灣知名部落客愛吉賽兒, 台灣知名部落客自己的小小世界, 微博達人@草莓小玩子, 微博旅遊達人@旅行女作家, 台灣知名部落客焦糖熱一點; 前排方左到右微博暨新浪台灣業務總監-郭晶, 台灣知名部落客NyoNyoTV妞妞TV, 台灣知名部落客肉魯, 微博旅遊達人@七色地圖,微博旅遊達人@神威

圖：微博台灣旅遊季-微博旅遊達人@神威，分享他最喜愛的「吃貨必買伴手禮」是微熱山丘

圖：微博達人草莓小玩子表示義大世界是台灣遊樂場中讓她最為嚮往的地點

圖：第四屆微博台灣旅遊季參與嘉賓,微博達人與台灣知名部落客大合照