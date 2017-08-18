陸遊客謊稱飛機有炸彈 昆明班機返航中央社 (2017-08-18 17:18)
（中央社台北18日電）中國大陸雲南省昆明市長水機場一名旅客上午因不滿錯過班機，心生不滿，報警謊稱要搭乘的班機上有炸彈，導致飛機返航清艙並二次安檢。班機最終延誤5小時，警方已拘留肇事旅客。
中國大陸央視網報導，這名旅客在上午8時10分左右，報警謊稱祥鵬航空由昆明飛往寧夏銀川的8L9995班機上有炸彈。
當時飛機已經起飛，機組隨即返航。
在飛機返航接近機場時，祥鵬航空得知警方已找到肇事旅客，且確認炸彈一事為謊報並將這名旅客拘留，進一步調查。班機仍於9時34分降落回到長水機場。
經航空公司和機場統籌安排，飛機徹底清艙，未發現炸彈及其他威脅物品。全部旅客和機組人員重新安檢後，航班於中午12時21分再次起飛前往銀川。1060818
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