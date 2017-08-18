（中央社記者邱國強北京18日電）中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，西班牙巴塞隆那恐怖襲擊事件中，有2名台灣籍民眾受重傷接受緊急治療中，中國大陸駐巴塞隆那總領事館已派員趕往醫院探望。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答時，作上述表示。



而中華民國外交部今天則透過新聞稿指出，有一個台灣旅行團遭此次西班牙恐攻波及，2人受輕傷經送醫無礙，其餘團員均安，駐西班牙代表處已與這個旅行團取得聯繫，提供協助離開巴塞隆納，取道巴黎轉機回台。



華春瑩說，除派員前往慰問傷者外，中國大陸外交部及駐巴塞隆那總領事館將繼續密切關注事件進展，為受傷的「中國公民」提供必要協助。



她表示，中國大陸外交部及中國大陸駐西班牙大使館、駐巴塞隆那總領事館已在事發後第一時間啟動應急機制，發布安全提示，並密切關注事件進展。1060818