中國衛生部今天(18日)在網站上發布聲明，證實貴州省1處‎鵪鶉養殖場爆發禽流感疫情。

聲明指出，這波禽流感疫情出現在貴州黔南布依族苗族自治州的羅甸縣，證實為H5N6病毒株。在疫情爆發後，當地政府已經撲殺了8,110隻禽鳥。在一些農場，禽流感已經造成9,752隻鵪鶉死亡，另有1萬3,103隻鵪鶉遭到感染。

這是自從北半球冬季結束以來，中國爆發的第二波禽流感，使得撲殺禽鳥總數超過24萬8千隻。

衛生部表示，目前疫情已經獲得控制。

在中國爆發禽流感疫情時，菲律賓也傳出報導說，在上星期傳出第一例禽流感之後，今天(18日)引爆了禽流感疫情。

南韓和日本在去年冬季時，也在和大規模的禽流感作戰。