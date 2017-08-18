文化與藝術饗宴─臺東美術館國外藝術家駐館交流計畫



(中央社訊息服務20170818 16:10:49)臺東縣政府長期推動視覺藝術發展，提供藝術家創作交流的平臺，特訂定「臺東美術館視覺藝術家駐館計畫」，簡章於去年修訂完成，並提供中、英、日文三種版本，歡迎不同國籍之藝術家於臺東美術館駐館，體驗臺東之美。 去年7月，尼伯特颱風重創臺東，臺東美術館亦受到嚴重損害因而整裝重新出發，園區內二期館舍小文創教室二、三樓也重新整理成藝術家進駐工作室與住宿空間，供予未來駐館藝術家完善的交流地點。 今年7月，文化處邀請了馬德里康普頓斯大學美術學院院長Elena Blanch González於臺東美術館駐館交流並於7月31日舉辦工作坊──【Nature in relief】陶土捏塑教學。教學過程中，縣長夫人亦親臨工作坊現場並熱情歡迎藝術家的到來，更陪同民眾一起完成作品並合影留念，西班牙藝術家Elena留給小朋友一個不平凡的暑假回憶。工作坊圓滿落幕後，藝術家Elena表示，臺東的小朋友在製作過程中專注、安靜的神情與表現，使她印象非常深刻並不斷的讚美，而她也提到，在西班牙的美術館並不像臺灣有這麼多年輕人與小孩子來參觀，這是藝術家Elena來到臺東發覺到的最大不同之處。 接續著8月，韓國藝術家千載龍進駐臺東美術館，為期一個月的駐館創作與藝術交流，千載龍擅長運用現成物、影像及繪畫的多元創作，於8月20日上午即將舉辦一場獨特的掌紋繪畫工作坊，從每個人都不同的掌紋觀察出發，訴說不同國籍的文化與藝術故事，此次的工作坊將採小班制，限額10名，藝術家將進行深入且仔細地指導，這將會是臺東美術館非常難得的藝術交流與體驗！另於8月21日至8月26日在臺東美術館館內廊道亦會有藝術家千載龍於駐館期間創作之小型成果展，屆時歡迎大朋友、小朋友一同來欣賞。 在未來，臺東美術館將不斷地推動國內、外藝術家駐館創作與交流的機會，讓來自各地的藝術家深入臺東體驗在地獨特自然與人文，也希望藉由不同的文化背景與藝術的教學及分享，豐富臺東學子們的藝術國際視野，並帶領著他們在藝術領域裡持續深耕與向外拓展。



訊息來源：台東縣政府



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