桃園市立圖書館 8/27「BOOK創意閱讀市集」 兒童培訓課學員與蘋果劇團聯手演出



(中央社訊息服務20170818 16:06:50)創意市集闖關抽閱讀學習好禮迎接新學期！桃園市立圖書館舉辦2017桃園兒童暑期閱讀推廣活動「翻開幸福分享愛」，致力於兒童暑假期間的閱讀推廣，今年首度舉辦「BOOK創意市集活動」，於8月27日(日)下午兩點至六點半、桃園市立大有國中活動中心登場！包括各項藝文演出、創意手作工作坊、各式攤位展示、闖關集點摸彩等活動，豐富多元千萬別錯過！



暑期的最後一個周末，鼓勵親子一同閱讀迎接新學期!「翻開幸福分享愛」BOOK創意市集活動由狂美交響管樂團、新象創作劇團、圓劇團、蘋果劇團接力聯演，本系列活動兒童培訓課程學員更於當天特別與蘋果劇團聯手演出<小蜘蛛大英雄>，讓孩子站上舞台初體驗。除了精彩表演，活動當天更邀集小熊媽媽創意工作坊、創造閱讀協會、共玩創作、讀心樹桌遊樂等單位設攤，及豐富好玩的閱讀闖關攤位可以集點摸彩抽好禮！高級平板載具、創意閱讀桌遊、圖書禮券等各項好禮，等著民眾帶回家！



2017桃園兒童暑期閱讀推廣活動「翻開幸福分享愛•分享篇」BOOK創意市集將於8月27日(日)下午兩點至六點半、桃園市立大有國中活動中心(桃園區大有路215號)辦理！活動詳細內容請洽活動官方網站(https://goo.gl/8VgjgX)、03-2868868#2024簡小姐，或02-29754400#12。



訊息來源：蘋果市集藝文整合行銷有限公司



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