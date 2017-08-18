促進地方客語整體發展計畫頒獎 桃園及臺中績效優良



(中央社訊息服務20170818 15:53:20)客家委員會為落實《客家基本法》，並鼓勵地方政府推動客語整體發展，特別自106年起推動「促進地方客語整體發展計畫」，廣邀直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所參與，經客委會評核小組就前期推動情形實地評核後，由桃園市政府獲得「特優」、臺中市政府獲得「優等」。客委會主任委員李永得今(18)日親頒獎牌及獎狀表揚績優地方政府及公所，並期許大家持續努力推動客語發展，讓客語永續傳承。



本次「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」前期推動績效評核優良單位，是經客委會遴聘的產、官、學各界專家擔任評核委員，深入走訪實地考查各單位執行狀況，提出相關諮詢與建議，最終評核結果由桃園市政府獲得「特優」及新臺幣500萬元推動獎勵金，臺中市政府獲得「優等」及300萬元推動獎勵金。



李主委致詞時首先感謝各地方政府積極參與「促進地方客語整體發展計畫」，與客委會共同推動客語的發展與流通。他表示，推廣客語並非只是客委會或地方政府客家事務機構單方面的任務，而是應由政府整體結合跨部門的資源，擬定執行策略與目標全面推動，才能發揮最大能量，這正是此項計畫最重要的精神。



李主委指出，「促進地方客語整體發展計畫」在「前期推動」階段的重點，首重在各級地方政府對在地客語發展「推動組織」與「執行策略」的建立，期盼能透過整合客家及非客家部門的資源，落實推動客語發展，例如成立「客家事務輔導團」、「客語推行委員會」協助整體計畫的推展，推動客語能力認證納入超額比序，鼓勵公教人員學習並使用客語等措施；就本次「前期推動」整體評核結果而言，可以看出直轄市與縣市政府層級發揮跨單位整合效益，從制度面擘劃客語友善使用環境的營造，整體帶動轄內客語發展。



李主委也提到，「促進地方客語整體發展計畫」甫推動執行，各地方政府若遭遇何問題歡迎提出討論，也期許大家持續努力推動「提升轄內客語使用率」、「推動客語友善環境」及「鼓勵公教人員使用客語」等面向，讓客語能永續傳承。



客委會所推動的「促進地方客語整體發展計畫」係結合當前客家施政重點，藉由各級地方政府研提二年期客家整體發展計畫，以「提升轄內客語使用率」、「推動客語友善環境」及「鼓勵公教人員使用客語」三大具體推動方向之共同性關鍵指標為主軸，鼓勵地方政府推動客語環境的建立，期藉由「傳播」、「教育」、「家庭」及「社區」等4個方面共同推動，促進轄內客語整體發展，使客語成為在地生活的一部分。



客委會表示，各單位已於「前期推動」階段打下堅實基礎，並逐步完善客語整體發展制度面與法制面的根基，後續將加緊腳步落實各項指標，相信各單位在107年「執行成效」階段的評核，均能積極達成目標，展現卓越執行成效，客委會也將持續輔導各級地方政府推動執行，同時歡迎民眾在此期間實際感受客語友善環境氛圍，一同參加客語認證，希冀藉由各地方政府推動的整體發展計畫，喚起臺灣民眾對於客家的認識，進一步喜歡客家語言及文化，同時凝聚客家族群意識，讓客語在臺灣能夠永續傳承。



訊息來源：客家委員會



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