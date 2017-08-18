刺繡創新運用作品爭議 臺東縣政府：共同合作讓世界看見台東原民之美



(中央社訊息服務20170818 15:47:43)臺東縣政府於105年10月間舉辦南島文化節百人刺繡活動，邀請各部落創作者依食、衣、住、樂舞、祭祀生活化的呈現刺繡作品並取得原創者授權臺東縣政府所有權利，為推廣臺東縣部落刺繡工藝，近期與臺東創客Maker創新合作於台北101合作推出「台東聚落回聲」台東文化形象展，目的是透過活動行銷推廣在地原住民藝術文化之美。 針對百人刺繡作品疑遭「盜用」爭議，臺東縣政府於今(18)日提出以下聲明:1. 臺東縣政府自始自終站在保護原住民所有的藝術創作版權及協助行銷推廣的立場。



2. 針對百人十字繡創新技術運用，縣府原民處是以縣府名義用來推廣原民藝術或公益之用，因此同意由臺東創客團隊之一「稼十設計行銷有限公司」所成立之品牌「青舍計」結合應用，並於國內外相關展覽參與展出。



3. 106年8月12日縣府原民處發現稼十設計行銷有限公司在Google上標價並接受下單後，立即請該公司下架、停止接單，並了解其用意，發現是該公司誤會縣府原民處原授權使用的範圍，並非有意｢盜用｣，而是無心之過，該公司亦立即下架、承認疏失並願公開道歉。據了解，該公司並未自google表單接獲任何訂單，故尚無相關收入或獲益。



4. 稼十設計行銷有限公司此後也積極與原創者洽談未來合作的共好方案，表明願意推廣原民藝術並把原民的創作再度創價並宣揚於國際舞台，此方向與縣府原民處及絕大多數的原住民方向是一致的。



5. 縣府雖已取得105年10月間舉辦南島文化節百人刺繡活動，所有作品創作者之「所有權利」的授權，得重製、展示、甚或販售，但針對此事，縣府也希望有意推廣原民藝術及文化的工作者或廠商，未來更加尊重原民藝術、保護創作著作權，縣府呼籲必須積極與原創者達成合作簽約始得有相關的商業行為。



6. 依南島文化節百人刺繡活動雖已同意授權，然而縣府本於尊重創作者的立場，針對101展出作品，未註明創作者的部分，因佈展作業匆促，確有疏漏，日後會特別留意改進。



7.縣府大力推動原住民文化創意傳承及工藝產業，希望能加上創新科技應用激發出更多元更開闊的發展空間，期待不論是原住民藝術創作者、農特產品研發者或是創客，能抱持敞開的態度，謙卑地共同合作，讓世界看見臺東原住民文化的美好。



訊息來源：台東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218931.aspx