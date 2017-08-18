萬能科大泰籍生熱愛台灣 古華飯店實習受肯定



(中央社訊息服務20170818 15:16:25)萬能科技大學與泰國湄州大學（Maejo Universities）已經合作六年的泰國專班計畫，第四屆的章妮亞、苗芙妮兩位同學，分別來自泰國北部的清邁與清萊，大一在泰國清邁的湄州大學學習六個月的中文後，大二到大四到萬能科大觀休系就讀，已經來台灣兩年的她們安排到中壢唯一五星級飯店-古華花園飯店實習。兩位同學流利中文、英文、泰文深受飯店客人讚許，未來一年將在古華學習以客為尊的服務精神。



談起學習中文的經驗，章妮亞同學表示，從小學剛始補習學中文，但是下課後，周遭的家人朋友都講泰文，沒有中文對談的語言環境，中文始終進步很有限。直到來到台灣後，萬能科大觀休系的同學們、古華花園飯店的同事們都很熱情，常常主動找她聊天，讓她的中文在不知不覺中突飛猛進。



古華花園飯店的客人來自於日本、韓國、歐美，多益700分的苗芙妮同學時常用流利的英文，向客人介紹桃園周遭的觀光景點。苗同學表示，在實習的新人訓練時期，古華會講解周遭30-40分鐘車程的數十個景點，因此苗同學也會主動向客人介紹景點，特別是、大溪老街及六福村各個旅遊景點，是住宿客人探詢的熱門景點。



古華花園飯店管理部林俊益協理對萬能科大兩位泰國學生讚不絕口，林協理表示，古華重視泰國文化，在古華二樓泰式餐廳提供道地的泰式料理，並由泰國籍實習生服務，並向客人講解道地泰式料理如何烹調，既能保留酸辣特性，同時調整為適合台灣民眾的口味。章妮亞同學介紹現點現做的月亮蝦餅，內餡厚實鮮甜，餅皮酸脆金黃。苗芙妮同學則介紹泰式蝦片，輕薄酥脆入口即化，道地泰國美味。



工作之餘，章妮亞、苗芙妮兩位同學最愛逛夜市，從古華的實習生宿舍到中壢夜市只要步行三分鐘，十分方便。在夜市琳瑯滿目的特色小吃中，章妮亞最喜歡紅心芭樂，苗芙妮最喜歡臭豆腐，兩位同學都表示，台灣小吃多元豐富，很好吃。兩位同學也期待明年的古華員工環島旅遊，去看台灣更多的地方，體驗風土人情，將觀休系所學的知識運用在導覽觀光旅遊的景點上。章妮亞、苗芙妮兩位同學熱情邀請湄州大學的學弟妹們，把握機會來台就讀航空城大學-萬能科大觀休系，並在中壢唯一五星級飯店-古華花園飯店實習，體會台灣專注而細膩的服務精神。



訊息來源：萬能科技大學



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