沖繩葛洛麗教堂 給你不一樣風味的浪漫海島婚禮



(中央社訊息服務20170818 15:14:33)現在越來越多人都選擇在美麗的海島舉辦浪漫的婚禮，為自己留下一生一次的難忘回憶，沖繩也是近來海島婚禮的熱門勝地之一，因為沖繩和台灣的距離非常近，搭飛機只需要75分鐘，加上無敵的絕美海景以及幾乎天天都是適合結婚的好天氣，讓許多小資族都趨之若鶩。



沖繩有許多結婚教堂，大大小小各具特色，其中以純白的海邊教堂最為熱門，也最多新人選擇，但其實不是每個女孩都想在純白教堂內結婚，有的女孩就是喜歡歐式的教堂風格，木製的管風琴搭配美麗的彩繪玻璃，莊嚴的古典風情，有著另外一種不一樣的味道。



位於沖繩中部的葛洛麗教堂，有別於一般白色教堂，教堂主體是採用紅瓦屋頂搭配白牆的西班牙式建築，在沖繩紅色的屋瓦有著富裕、幸福和諧的象徵，教堂內更是充滿濃濃的歐式風格設計，傳統的木頭長椅和木製的管風琴讓教堂裡飄散著一股木頭的香氣，搭配上最具歐式教堂代表特色的彩繪玻璃，讓整個洋溢著莊嚴的古典風情。



象徵著通往幸福的聖潔之路，在幸福的時刻，挽著心愛人的手，一起走向聖壇那一端，是多少女孩心中最美的夢想，歐式婚禮、海島婚禮一次完成，加上能容納100位賓客的超大空間，更讓整個教堂顯得更加氣派大方，這樣充滿不一樣風味的教堂設計，不僅外國人喜歡，連日本人自己也都非常喜歡，因此這間教堂在日本也是具有相當高的人氣。



芙蝶海外婚禮資深婚顧師Candy說，在葛洛麗教堂舉辦婚禮的新人，還有一項專屬的福利，那就是不僅可以在教堂的私人沙灘上拍浪漫美麗的婚紗照，還可以到旁邊的日航飯店裡拍攝充滿古典貴族風格的婚紗照，西班牙貴族莊園式的裝潢格局，會讓人有如置身於歐洲的感覺，圍繞著噴水池的長階梯和有著天然採光的優美迴廊都是最適合拍照的最佳地點，戶外的絕美海景、室內的貴族華麗兩種不同風格的難忘回憶都能一次留下。



想要同時擁有美麗海景相伴的海島婚禮和充滿歐式風格氣息的教堂婚禮嗎？沖繩葛洛麗教堂可以幫你輕鬆完成夢想，快到沖繩完成你不一樣風味的浪漫海島婚禮吧！



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