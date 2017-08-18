2017舞躍大地舞蹈創作比賽決選暨頒獎典禮 即日起開始索票中央社 (2017-08-18 14:39)
2017舞躍大地舞蹈創作比賽決選暨頒獎典禮 即日起開始索票
(中央社訊息服務20170818 14:38:23)2017年第18屆「舞躍大地舞蹈創作比賽」於今年5月底接受報名後，經過激烈的初選，將於9月10日假臺中市政府文化局中山堂（臺中市北區學士路98號）進行決賽。今年較為特別的是，決選和頒獎典禮將在同一天舉行，讓觀眾能夠一次欣賞到精彩的決賽演出及頒獎典禮。
「舞躍大地舞蹈創作比賽」為國內舞蹈界最高獎項，比賽不分國籍、年齡及舞蹈類別，今年度參賽的舞者除了大學校院的學生、業界舞團外，亦有高中生的演出，而舞蹈風格也比往年更加多元化，入圍的舞碼包括了中國舞、現代舞、芭蕾舞等，顯見「舞躍大地舞蹈創作比賽」已經快速地朝全民化進行。中華舞蹈學會理事長賴秀峰認為：「舞躍大地舉辦至今已有20年，唯有不斷地求新求變，努力開創突破既有的陳規，讓臺灣的舞蹈更多元化，吸引更多人的參與，才能推動臺灣舞蹈永續發展和進步。」
今年進入決選共有30個作品，競爭之激烈及精彩程度可以預期，歡迎喜愛舞蹈的朋友9月10日來現場替參賽者加油打氣,入圍作品名單及索票資訊如下:
入圍決選名單：(1)Birdy(2)在狹縫之中(3)陸離(4)Underground(5)幽(6)The Current Situation(7)京城十二少(8)蒼原(9)立方空間(10)沙徒(11)大地(12)仨(13)孇(14)三･巴樂章(15)冬飛(16)潛規則(17)海的那頭(18)迴(19)低著的世界(20)阿富汗少女(21)赤紅靈魂的出走(22)卡夫卡之花(23)赤印(24)捍魂(25)臨時動議(26)駁斥(27)偕行(28)HERTZ(29)浮動的熟悉身影(30)刀舞
免費索票地點：(每人限索票4張)▲中華民國舞蹈學會 (臺北市信義路4段1號11樓之1) 時間：09：00 ∼12：00、13：00∼17：30（一~五）洽詢電話：02-2704-9931 / 02-2707-1756
▲國立新竹生活美學館 (新竹市武昌街110號)時間：09：00 ∼12：00、13：30∼17：00（一~五）洽詢電話:：03-526-3176
▲臺中中山堂(臺中市北區學士路98號)時間：09：00 ∼12：00、13：30∼17：00（一~五）洽詢電話：04-2230-3100(廣告)
訊息來源：文化部
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