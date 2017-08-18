台北國際航太暨國防工業展 打造最強空中供應鏈



(中央社訊息服務20170818 14:21:52)兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」於17日起在台北世貿一館舉辦，本展係由國防部及經濟部指導、外貿協會主辦，經濟部航空產業發展推動小組及台灣區航太工業同業公會為共同協辦單位；此外，同期同地舉辦首屆「台灣無人飛行載具展」，兩展共計141家廠商參展、使用761個攤位，較上屆各成長15.6%及9.8%。



開幕典禮中，外貿協會董事長黃志芳透過與智慧機器人Zenbo的對話揭開序幕，共同介紹展覽的亮點，也顯示與智慧科技連結將是未來產業發展的趨勢。經濟部主任秘書陳怡鈴表示，2016年底航太產值首度突破新台幣1,000億元，平均年成長率達8%，經濟部也於近3年來每年促成國外航太大廠在台投資超過50億元，顯見台灣航太廠商的實力已獲全球的重視及肯定。



中華民國副總統陳建仁則表示，政府將國防航太產業列為五大產業創新研發計畫之一，並不斷展現落實「國機國造」與「潛艦國造」的決心，期望透過國防自主相關政策刺激產業動能、創造更多就業機會及商機。典禮中副總統也見證外貿協會與中山科學研究院、國家實驗研究院、航太產業聯盟A-Team 4.0簽署MOU，加強為國內業者拓展海外市場，開創更多的國際能見度與商機。



本屆國內外大廠齊聚，國內除指標性研發機構及廠商如國防部、中科院、國家太空中心、漢翔航空、經緯航太、全波科技及慶鴻機電參展外，國外參展商則有來自美國的知名大廠如LOCKHEED MARTIN、HONEYWELL、AERO PRECISION、HARRIS、GENERAL DYNAMICS、Rockwell Collins、AVIATION SPECIALTIES及美國愛達荷州亞太區辦事處，日本的THINKY、新加坡的PYSER-SGI、英國的CHEMRING COUNTERMEASURES及捷克經濟文化辦事處等15家廠商參展。



貿協表示，根據資訊研究公司Gartner報告指出，預計在2017年底全球無人機市場收入將達到60億美元，至2020年將超過112億美元，無人機市場持續看好中，因此今年也擴大辦理「台灣無人飛行載具展」，具備客製化機型並能提供系統整合及零組件的台灣廠商皆已整裝待發，展區中還增設「無人機試飛區」。



今年新增「航太扣件區」及「太空科技產業區」，突顯台灣產業在航太各領域的特色；台灣為全球第2大扣件出口國，近10餘年產業朝向高值化發展，不少廠商積極爭取航太認證。而集結產、官、學界的「太空科技產業區」則從資訊服務到產品研發，展現我國政府與企業航向太空發展的企圖心及軟硬體實力，現場展出衛星航空器、影像傳輸設備、電腦雲端系統等研發成果。



藉由政府將國防列為五大創新產業之一並積極推動國防自主等政策，本屆由國防部規畫的「國防館」展區依舊吸睛，設有國機國造、國艦國造、研發成果、模擬系統、地面部隊戰鬥個裝、國防科技與國軍人才招募等分區，是每屆展覽不容錯過的重頭戲。而民間業者組成的「國防工業設備與技術區」亦精銳盡出，金賓汽車展示多功能軍用車輛，武器代理商力富陳列難得一見的狙擊鏡及9公厘手槍，其他則展示軍備電腦、軍用通訊設備、模擬訓練裝置、水下無人載具等產品。



全球航太市場需求持續擴大，根據美國波音公司報告指出未來20年間全球航太產值將超過六兆美元，其中以亞洲市場需求最大。本屆「航太工業設備與技術區」將呈現台灣航空產業完整的產品供應鏈，由國內產業龍頭漢翔航空所組成的「航太公會區」，將發表軍用及民用飛機及其周邊零組件等自製成果、人工智慧無人機、空中巴士飛航程序訓練器等。



為讓參觀者對產業有更深入的了解，展覽期間將舉辦多項活動及研討會，包括「如何進入美國航太零組件市場」、「臺灣航太廠商未來發展策略思考」、「無人機技術發展及產業應用研討會」、「航空品保驗證研討會」、「全球太空發展趨勢論壇暨太空產品說明會」、「台灣-加拿大航太科技交流研討會」、「台灣-愛達荷州航太科技交流研討會」、「航空市場商機研討會」、「新產品發表會」及「一對一採購洽談會」等，歡迎國內相關產業專業人士踴躍參加，活動詳情請至展覽網站www.TADTE.com.tw查詢。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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