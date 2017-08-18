英文是夢想的翅膀 帶我翱翔空服人生



(中央社訊息服務20170818 14:21:11)打扮光鮮亮麗，又能環遊世界的空服員，是許多女孩兒心目中的夢想職業。每逢航空公司招考，就會吸引上千人報考，錄取率普遍只有2％。為了一圓飛行夢，吳靜玫也曾經像大多數報考者一樣，前仆後繼地一考再考，在考上國內航空業龍頭的華航前，她一共參加過九次招考。



空服員招募一向關卡重重，達陣最重要的關鍵是英語能力。吳靜玫畢業於靜宜大學英文系，學了四年英文，但還是覺得自己的口說能力不夠好，「學校教學著重文學研究，比較少有口說方面的訓練。」在讀書會考友的推薦下，她選擇到巨匠美語進修。「巨匠美語的課程很生活化，和之前學校文謅謅的內容完全不同，而且老師會用聊天的方式延伸主題，再加上情境模擬、角色扮演這些有趣的活動，上課完全沒有壓力。」



過去因為缺乏練習的對象與環境，吳靜玫對於開口說英文一直有瓶頸，「在巨匠美語上課時，外師上課都說英文，我不得不逼自己用英文回應。字彙量因此變多了、能完全聽懂老師的意思，也開始會用英文邏輯思考問題，不像之前一樣要先在腦海裡中翻英。」小班教學讓吳靜玫有機會大量開口練習，一段時間下來，她發現口語表達變流利了，可以自在用英文聊天，也更有信心面對空服員考試。



即使已如願成為空服員，吳靜玫還是持續學英文。「我常常看美國電影練英文，模仿劇中角色的發音、腔調、用語，遇到飛美國線班機時，就會把學到的拿出來和客人對話，這件事讓我得到很大的樂趣。」台灣國籍航空招考都有英文證照的門檻，像華航就要求多益600分，她建議，「有心想要報考空服員的人，一定要越早準備越好，拿不到多益這張入場券，根本連報考的機會都沒有。」



飛往不同的國家，服務不同的乘客，和不同的組員一起工作，每趟出勤都有一次新的工作意義。飛行讓吳靜玫的視野開闊，短短一年半的時間，她接觸到許多不一樣的人和文化，學會用更開放的心去擁抱世界。這個正能量滿滿的女孩說，「空服員是非常有挑戰性的工作，入行到目前為止，我都飛得很開心，希望可以一直飛到退休！」



★★關於巨匠美語★★巨匠美語於2001年7月成立，全國39家直營分校，為全台唯一結合線上真人教學的專業語言訓練中心。課程規劃採嚴謹分級制度，依學員程度授課，有效提昇個人聽說讀寫能力。嚴選250位專業中外籍師資，首創科技化教學，課堂強調情境互動，讓你輕鬆開口說英文。



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