獨闖阿姆斯特丹 好英文讓旅行更精采



(中央社訊息服務20170818 13:56:41)「阿姆斯特丹之旅讓我變得更勇敢，我從來沒想到可以靠自己去看不同的世界！」因為一場比賽，20歲的陳冠廷展開了人生第一次的獨自旅行。目前就讀中山醫學大學社工系的他，是巨匠美語第二屆「城市玩家大募集」冠軍得主之一，獲得十萬元阿姆斯特丹旅遊基金，在前往目的地之前，他只有跟團到過鄰近亞洲國家的經驗。這趟旅行讓他嘗試到許多第一次，從上網找資料、買機票、訂旅館到景點安排，全靠自己一手包辦。



原本以為一個人旅行會很孤單，但沒想到靠著流利英文交到不少朋友。「我真切感受到，因為英文好，即便一個人在國外，我與新朋友的話題可以無限延展，並使對話過程中越來越有趣，因為對方能夠真正理解你在想些什麼，與你做真實互動，而不是你問我答而已！」陳冠廷認識了來自荷蘭、比利時、法國、德國、美國、英國、多明尼加、波多黎各、香港的背包客，他在旅行途中不斷遇到有共同語言的同伴，發生了許多美好的小故事，讓他的首次自助行豐富又精采。



「能夠真實與人面對面互動交流，那才是學英文的可貴之處！」大一學術交流接待外國學生時，陳冠廷覺得自己怎麼說就是卡卡的，因此決定把英文學好。一開始，他報名了學校開辦的短期強化課程，並且靠讀雜誌、看電影等方式自學，但還是認為力度不夠。比較過多家語言機構後，他選擇到巨匠美語自我提昇。「巨匠美語的課程很多元，有各級主修和副修會話、主題式課程、ECAM情境互動課程、寫作演練、多益模考還有一對一office hour，完全符合我想要進修的項目。」他說，巨匠美語以會話為主的上課方式，是之前自學英文時完全接觸不到的訓練，才上了一陣子，他的口語能力明顯進步！他建議有心想把英文學好的人，「學英文是不斷發現自我的過程，有時候學到某些字彙、句構，不見得能立即熟悉運用，但在學習的當下努力投入，很快就能發現自己學會了！」



回想22天的背包旅行，「我竟然可以一個人在陌生的地方闖蕩，這是我最棒的人生經驗！」旅行讓人看見不一樣的自己，這個大男孩變得比以前更有自信，對任何事情思考的更深更遠。回台灣後，他興起了出國留學的念頭，希望大學畢業後到美國念管理研究所，在不同的地方長時間生活，更融入異國文化裡。對於陳冠廷而言，旅行的意義不在於目的地是哪裡，而是過程中發現新的自己，就如同作家Miriam Beard說的，「旅行不只是看風景，而是不歇止地，改變我們對於生活的想法，深刻又長久。」



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