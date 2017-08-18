中原大學志工以活力熱情與創意在薩國推動國民外交



(中央社訊息服務20170818 13:33:06)駐薩爾瓦多謝妙宏大使與薩副總統夫人兼「兒童暨青少年發展局」(ISNA)執行主任託芭（Elda Gladis Tobar Ortiz），於本（8）月15日假總統府下轄的「Santa Ana兒童及青少年城」辦理中原大學「2017薩爾瓦多海外服務學習計畫」始業式，「好心人基金會」駐薩代表劉柏顯、「兒童暨青少年發展局」相關幹部、參訓學生及中原大學志工隊約100人參加。



託芭副總統夫人於致詞時，感謝中華民國（台灣）政府及其非政府組織長期對薩國各界所提供的各項人力培訓及物資援助，其中中原大學前已連續2年與「兒童暨青少年發展局」合辦本項資訊提升計畫，成效良好，對該局中途之家失怙少女及低齡未婚媽媽資訊能力建構裨益良多；本年該校海外服務計畫特別選定由中華民國（台灣）資助整建的「Santa Ana兒童及青少年城」執行，更具意義，預計將有90名不同年齡層學生受益。她除重申對我國的誠摯謝忱外，並期盼中原大學志工隊在薩期間除提供資訊教學外，也能與薩國青少年學員進行文化交流，強調在場的弱勢青年學子深值臺薩兩國政府及人民共同努力，為他們創造更美好的未來。



謝大使致詞時指出，感謝「兒童暨青少年發展局」居間協調與安排，更感謝中原大學志工團隊犧牲個人假期來薩服務，協助「Santa Ana兒童及青少年城」提升薩國弱勢青少年的資訊技能，彰顯臺薩兩國合作不僅限於政府間，更擴及兩國人民間的交流與合作。本服務學習計畫將使雙方青少年受益，相信中原大學志工也可藉此體驗不同的薩國文化、風土民情、教育及當地美食。中華民國駐薩大使館將持續扮演臺薩兩國青年及非政府組織間的交流橋樑，與薩國政府及人民共同努力，共創薩國更友善、更有競爭力及更安全的未來。 本次中原大學志工團由助教鄧榮樺領隊，成員包括隊長心理系學生賴禹垣、外文系吳蕙羽、生科系王紹穎及電子系李家嘉；另有協助執行「再生能源服務專案」的研究生黃冠瑜，他們將在兒少城進行資訊教學與文化交流3週，並協助建置小型太陽能發電系統供教學使用，以及協助偵測兒少城用電安全與效率。隨後將於本月底與來訪的「好心人基金會」會長翁雁天一行赴偏鄉進行衣物、糧食等基本生活物資發放及設立資訊教室，散播臺灣人民對薩國人民的關懷與愛心。



訊息來源：外交部外館消息



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