美和科技大學觀光系送學生出國 海外帶薪實習一年



(中央社訊息服務20170818 13:37:13)美和科技大學觀光系自101學年成立至今，以「立足台灣，放眼國際」為目標，致力於國際化，提供學生就學最後一年帶薪實習，可選擇國內或海外實習，目前學生海外實習地點包括日本，澳洲及新加坡。該系近年也獲得教育部學海築夢計畫及新南向學海築夢計畫，今年更有15位學生前往日本，6位前往澳洲進行職場體驗。



今年剛回國的四年級畢業學生郭益銘說，從來沒有想過第一次出國就要在國外待上一年，當初抱著既期待又忐忑的心情踏上澳洲實習之旅。很多事情對郭同學都是第一次，如第一次在澳洲餐廳做廚房實習的工作，剛開始總是手忙腳亂，下班後也得勤做筆記。工作期間也常因不熟悉業務而挨罵，手上的割、燙傷也越來越多。直到後來獲得雇主的信任與稱讚，結束時雇主更是捨不得。郭同學表示雖然實習經驗雖然辛苦，但能兼做國民外交的感覺真的很棒，自己對於實習每月還能領取約台幣2萬4仟元的工作薪資補貼感到滿意。也說，畢業後還會再回到澳洲。



郭益銘還說，在工作之餘，第一次嘗試嘗試體驗空中跳傘，跨出飛機的那一步，彷彿整個世界都在腳下，而空中飛翔的經驗，直到落地時仍意猶未盡，澳洲實習經驗為自己開啟了人生夢想清單的第一頁。其他還有今年才到新加坡展開實習一年的王亭涵同學說，學校提供海外實習的機會，讓她看見自己的國際競爭力。今年至澳洲進行新南向學海築夢職場體驗的張晉瑞同學表示，透過學校的協助讓他有機會到國外職場體驗是非常值得的經驗。具有日檢N2去年到日本學海築夢，今年到日本實習一年的洪于涵同學表示，透過海外職場體驗和實習讓她收穫很多，而且日文精進不少，她表示一定可以通過日檢N1證照。今年也到澳洲進行新南向學海築夢職場體驗的陳迦慈同學表示，到國外職場體驗讓她發現自己的潛能，更確立自己努力的方向。



觀光系主任黎瓊麗指出，美和科大雖位處屏東，但學校近年努力爭取學海築夢計畫，就是要提供南部學子能夠走出台灣，與時俱進，和國際接軌，讓學生看到自己的無限可能，創造自己的國際競爭力，透過海外實習，體驗不一樣的人生，開拓國際視野。



訊息來源：美和科技大學



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