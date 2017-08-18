大陸設首家網路法院 專責網路糾紛中央社 (2017-08-18 13:46)
（中央社台北2017年8月18日電）中國大陸「杭州互聯網法院」今天上午正式掛牌。這是中國大陸第一家網路法院，將集中管轄杭州地區網路購物合約糾紛等涉及網路的案件。
中新社報導，杭州互聯網法院管轄杭州市轄區內涉及網路的一審案件，包括網路購物、服務、小額金融借款等合約糾紛；網路著作權權屬、侵權糾紛；網路侵害他人人格權糾紛。
此外還有網路購物產品責任侵權糾紛；網路功能變數名稱糾紛；因網路行政管理引發的行政糾紛；上級人民法院指定杭州互聯網法院管轄其他涉網路的民事、行政案件。
報導說，今年6月26日召開的中共中央全面深化改革領導小組第36次會議，審議通過「關於設立杭州互聯網法院的方案」，之後有關杭州互聯網法院的消息持續引發輿論關注。
報導表示，杭州互聯網法院成立後，將以新型網路審判方式，實現「涉網糾紛線上審」。
中國社會科學院法學所所長李林表示，設立杭州互聯網法院有利於高效審理案件；此外，有利於提升司法治理網路空間的能力和水準，進一步完善中國大陸訴訟制度體系；也有利於深化司法改革現代化。
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