（中央社記者張謙香港特稿）香港「占中」運動核心人物黃之鋒等3人被判刑，泛民主派和親政府的建制派所表達的觀點南轅北轍，充份凸顯社會的撕裂。



黃之鋒、羅冠聰和周永康於16日被高等法院上訴庭判處入獄6個月至8個月不等。



事件的起因，是他們於2014年9月26日晚率領一批學生強闖金鐘政府總部的廣場─他們稱為公民廣場。



事發時，黃之鋒是學民思潮召集人。



在2012年反對政府推行國民教育的運動中，黃之鋒是領軍人物，他創立了學民思潮，主張透過社會運動改變政治體制。



學民思潮被視為學生參與政治的社會運動組織。但由於它反對國教，與北京期望港人多些接受國民意識的想法背道而馳，因此被建制派視為「反中」組織。



在主導反國教運動之後，2014年9月，黃之鋒與專上學生聯會聯手推動更大規模的政治運動─爭取香港早日落實行政長官由普選產生。



同年9月26日晚，黃之鋒等人率領一批學生強闖進入政府總部廣場並占據不走。兩天後，「占中」運動就在廣場外爆發。



因此，有人認為，「占中」運動是被黃之鋒等年輕學生逼出來的。其後，他們更成為這場運動的主角，泛民傳統力量成為「配角」。



在「占中」結束後，黃之鋒等人因為硬闖廣場並造成多名保安員受傷而被捕。去年在高等法院原訟庭被判社會服務令（即義工取代坐牢），但代表政府的律政司認為判刑過輕，提出上訴。



上訴庭於16日裁決政府勝訴，判處黃之鋒等3人入獄6至8個月不等。



對於這項判決，屬於同一陣營的泛民人士極表不滿。公民黨發表聲明，批評政府向社運人士窮追猛打，又指政府利用司法制度作為「打壓」社運人士的「政治手段」。



民主黨也發表聲明，要求政府停止一切「政治檢控。



不過，建制派新民黨主席葉劉淑儀認為判決合理，並期望判決對年經人有阻嚇作用，令年輕人表達意見時，可以依法進行。



原是公民黨成員的資深大律師湯家驊接受媒體訪問時也說判決合理，認為判刑須具阻嚇力。



泛民和建制派對黃之鋒等人的判刑，顯然因為立場不同而存在迥異看法。有人認為，這種迥異的背後，卻是社會撕裂的縮影。



過往有不少分析指出，導致香港社會撕裂的深層次矛盾，是泛民追求的民主多年來未能實現，逼使年輕人像黃之鋒等以抗爭方式追求。



這股年輕力量既不滿傳統泛民以和平方式達致民主，更不滿北京方面一直不在港落實普選，對北京不寄予厚望，甚至產生「反中」情緒。



而他們以抗爭方式來表達民主理念，過程中難免會因為一些過激行為而被捕或被起訴。在「占中」爆發期間，這個問題曾觸發社會廣泛討論。



比如，「占中」發起人、香港大學法律系副教授戴耀廷一向秉持「違法達義」的立場。即年輕人為了公義才以身試法，不同於一般刑事罪。



在整個「占中」期間，示威人士理直氣壯地參加運動，其中一個理由就是「公民抗命」。



但當時有不少學者專家提出，在法庭上，「公民抗命」不能作為自辯理據，任何政治人物犯案，不能因此脫罪。



在黃之鋒等人的案件中，高等法院主審法官大概是採取後一立場。



法官在判辭中說，假以自由行使權力為名，而實質是破壞公共秩序及公眾安寧的行為，會導致社會陷入混亂狀態。又說黃之鋒等人的案件，就是「表現上述歪風的極佳例子」。



黃之鋒等人已就判決提出上訴，一旦獲批，以及終審法院作出任何有利於哪一方的判決，將可能成為案例，明確「公民抗命」能否免除罪責。



有人認為，終審法院的判決也許會受到北京高層關注。



早前媒體曾傳出，「占中」運動一度令北京高層十分緊張，其後部分「占中」人士發展成為「港獨」力量，成為北京方面首要打擊的目標。



但有人指出，北京當局打擊「港獨」力量的手段有限，也不能過激，否則會對香港帶來反效果。當前最好的辦法，就是「以法治亂」。



分析指出，從青年新政的梁頌恆和游蕙幀等人被褫奪議員資格，到黃之鋒等人入獄，都是依法進行，這種結果似乎正是北京方面所樂見的。1060818