（中央社記者邱國強北京18日電）中印邊界對峙滿2個月，央視軍事頻道今天播出中共解放軍西部戰區10多個兵種在「高原」實戰演練的畫面，並聲稱這項演練是在「積累大量作戰數據、錘鍊實戰能力」。



共軍西部戰區涵蓋西藏、新疆、甘肅、寧夏、青海、四川、重慶7個省區。雖然報導刻意只提到「高原」2 字，但與印度接壤的青藏高原，是西部戰區內最顯著的地理特徵，使這項演練引發「震懾印度」的聯想。



中國大陸中央電視台新聞曾於4日報導，西部戰區旗下的西藏軍區日前舉行跨晝夜實戰演習，但僅動用遠火、火箭炮、加榴炮等炮兵部隊。



相形之下，今天公布的演練，參演部隊擴大到整個西部戰區，且涵蓋特戰、陸軍航空兵等10多個兵種，震懾意味更濃。



根據報導，這項演練已連續舉行數天，參演部隊包含西部戰區的特戰、陸軍航空兵、裝甲、步兵等10多個兵種，以及100餘套戰鬥用武器裝備，標榜「實打、實爆、實救、實修」。



在這段長達4分鐘的畫面中，可見到第1波攻擊先由大批坦克車朝高原山坡上的目標開炮；第2波攻擊則由數量同樣龐大的直升機登場，以目視及紅外線瞄準地面的坦克車等目標發射飛彈；隨後出動的步兵，則以徒步及機車跟進攻擊。



此外，這段畫面還播出了特戰部隊夜間出動，利用紅外線偵察雷達站及哨所等目標，隨後展開突襲，待天明後再發動新一波攻擊的畫面。旁白並表示，這是在「為高原作戰奠定堅實基礎」。1060818